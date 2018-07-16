Робот-гонщик прошёл дистанцию в Гудвуде на скорости 120 км/ч

Впервые полностью автономный автомобиль вышел на гоночную трассу и самостоятельно проехал до финиша, сообщает сайт Top Gear. Произошло это в рамках традиционного «Фестиваля скорости» в Гудвуде (Goodwood Festival of Speed, или просто FOS).

Автономный гоночный болид Robocar от компании Roborace поучаствовал в главном номере обширной программы фестиваля – гонке «подъем на гору» (hillclimb). Трасса в Гудвуде всего 1,1 мили (2 км), зато зрители могут наблюдать её всю от старта до финиша.

Несмотря на то, что создатели робота-гонщика уверяют, что он может развивать до 300 км/ч, в Гудвуде его скорость специально ограничили до 120 километров. Но даже такая «медленная» езда впечатлила и зрителей, и специалистов. Болид прошел всю дистанцию идеально.

500-сильный полностью электрический робот-гонщик оборудован всеми известными на сегодняшний день средствами самоуправления: лидарами, GPS, камерами кругового 360-градусного обзора, ультразвуковыми датчиками препятствий и солидным набором компьютеров, управляющих различными системами. Несмотря на это, создатели машины из компании Roborace не спешат с обещаниями и не собираются выставлять Robocar в условиях реальных гонок. В планах компании Roborace организация отдельного чемпионата для гоночных роботов.

Видео: YouTube/euronews (in English)