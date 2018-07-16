Путин в ответ на вопрос о Сирии перекинул мяч Трампу

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом 16 июля в Хельсинки нашел неожиданный ответ на вопрос, на его ли стороне мяч, по теме урегулирования сирийского конфликта.

«Что касается того, что мяч на нашей стороне по Сирии, – сказал Путин. – Мы только что провели чемпионат мира по футболу. И я хочу передать господину президенту этот мяч. Теперь он на его стороне». С этими словам Путин вручил Трампу официальный мяч чемпионата мира. «Тем более что США будут проводить чемпионат мира в 2026 году», – добавил Путин.

Дональд Трамп сначала положил мяч рядом с собой, а затем перебросил его присутствующей в зале супруге Меланье, чтобы та передала подарок их сыну Бэррону.