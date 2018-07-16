Путин назвал Трампу условие сохранения транзита газа через Украину

В ходе пресс-конференции по итогам двусторонней российско-американской встречи 16 июля в Хельсинки президенты Владимир Путин и Дональд Трамп поделились своим видением проблемы экспорта энергоресурсов. Американский лидер отметил, что, «когда речь зайдет о трубопроводе», спора избежать не удастся, так как страны будут конкурировать на рынке энергоресурсов. «США сейчас самый большой экспортер газа и нефти, – сказал Трамп. – Я обсуждал это с Ангелой Меркель. Но я думаю, что соперничество будет».

«Мы говорили и на эту тему, – добавил, в свою очередь, Владимир Путин. – Мы, как крупнейшие нефтегазовые державы, могли бы контролировать работу по регулированию рынков. Мы не заинтересованы в падении цен. В том числе и в США, имея в виду сланцевый газ. И в высоких ценах не заинтересованы, так как это будет убивать нефтепереработку. Что касается «Северного потока-2», я заверил господина президента, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину. Мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде».

Напомним, ранее Дональд Трамп высказал свое недовольство канцлеру ФРГ Ангеле Меркель за тесное сотрудничество с Россией. По мнению американского лидера, зависимость Европы от российского газа подрывает международную стабильность.