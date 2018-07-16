Казаки будут помогать столичным бездомным за 33 млн рублей

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин основательно расспросил московскую прокуратуру о сотрудничестве столичной мэрии с казаками. Ответы на депутатские вопросы 16 июля опубликовало издание РБК.

Первый вопрос Рашкина касался каналов финансирования московского отделения «Центральное казачье войско». Как выяснилось, никакими тайными инвесторами тут не пахнет — столичная мэрия предоставила казакам грант на помощь бездомным. Представители казачества получили на эти цели 32,6 миллиона рублей.

Второй вопрос депутата-коммуниста затронул «ряженых» казаков, избивавших людей на протестной акции 5 мая в столице. В прокуратуре ответили, что в тот день власти Москвы не привлекали членов казачьих сообществ для охраны правопорядка, но «гражданин, имевший казачью атрибутику» был оштрафован судом на 1000 руб. за нецензурную брань и неуважение к обществу после того, как он избил нагайкой участников митинга. Он не является членом Центрального казачьего войска, говорится в документе.