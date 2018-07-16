Путин: Спецслужбы России и США должны сотрудничать на системной основе
Президент России Владимир Путин отметил, что российские и американские спецслужбы плодотворно сотрудничают для обеспечения кибербезопасности и борьбы с террором. Такое заявление российский лидер сделал 16 июля в Хельсинки, по итогам двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает корреспондент «Фонтанки».
«Контакты по линии спецслужб полезно перевести на системную основу, – сказал Путин. – Мы напомнили американским коллегам об идее воссоздать рабочую группу по антитеррору. Не во всем наши позиции совпадают, но и пересекающихся интересов немало».
Справка:
Напомним, что встреча лидеров России и США проходит в финской столице 16 июля. Активисты из различных организаций заявили о проведении 16 акций протеста по поводу политики Дональда Трампа и Владимира Путина.