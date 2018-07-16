Путин: Мы передали американским коллегам записку с предложениями по проблеме ядерного оружия

Россия и США как ядерные державы несут особую ответственность за международную безопасность, – об этом сегодня, 16 июля, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки. Путин подчеркнул, что США и России важно наладить диалог по стратегическим вопросам, связанным с использованием ядерного оружия.

«Мы передали американским коллегам записку с рядом конкретных предложений на эту тему», – сказал Путин. Российский лидер отметил, что обеим странам предстоит совместная работа «по переработке всего комплекса разоруженческого и стратегического досье», выполнению договора о ликвидации ракет средней и высокой дальности и по тематике размещения оружия в космосе.

Напомним, что встреча лидеров России и США проходит в финской столице 16 июля. Активисты из различных организаций заявили о проведении 16 акций протеста в Хельсинки по поводу политики Дональда Трампа и Владимира Путина.