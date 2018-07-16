Путин: Мне пришлось объяснять Трампу, что Россия не вмешивалась в американские выборы
Президент России Владимир Путин назвал переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом «успешными и полезными». Об этом он заявил 16 июля на пресс-конференции по итогам саммита.
«Отношения двух стран переживают сложный период. Однако эти трудности не имеют объективной причины. Холодная война закончилась», – подчеркнул президент России. Путин сказал, что Россия и США могут успешно сотрудничать в борьбе с терроризмом, по экологическим и экономическим вопросам. «Справиться можно, только объединяя усилия», – заявил российский президент.
При этом Путин признал, что «не везде и не совсем наши позиции совпадают». Так, ему все же пришлось объяснять Трампу, что Россия «никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американский выборный процесс».
Справка:
Напомним, 13 июля было предъявлено обвинение двенадцати офицерам ГРУ Минобороны во вмешательстве в выборы США. Ключевым фигурантом назван 51-летний полковник Виктор Нетыкшо, который с января 2013 по январь 2018 года возглавлял 85-й главный центр специальной службы ГРУ. Он расположен в Москве на Комсомольском проспекте.
Смысл киберопераций ГРУ, по версии Минюста США, заключался в хищении и публикации документов Демпартии для вмешательства в президентские выборы. Факт утечки и содержание файлов должны были существенно снизить рейтинг Хиллари Клинтон.
Как считает обвинение, офицеры Минобороны причастны к разработке вредоносного ПО, которое внедрялось в компьютеры Нацкомитета Демпартии (DNC) и комитета Демпартии по выборам в Конгресс (DCCC), и хищению десятков тысяч файлов. Для фишинговой рассылки вирусов и публикации документов грушники, как следует из обвинительного акта, использовали оформленный на вымышленное имя биткоин-кошелек. С него оплачивалась аренда серверов по всему миру, в том числе установленный в Малайзии и использованный для создания dcleaks.com - на нем размещались похищенные документы.
По версии обвинения, сотрудники ГРУ отводили подозрения от России. Им принадлежит создание образа румынского хакера-одиночки Guccifer 2.0, который брал на себя ответственность за взлом сетей Нацкомитета Демпартии США. На самом деле, как указано в подписанном спецпрокурором Минюста Робертом Мюллером обвинительном заключении, сайт Guccifer 2.0 зарегистрирован с сервера, используемого 85-м центром спецслужбы ГРУ.
Кроме Нетыкшо, во вмешательстве в выборы обвинены Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.