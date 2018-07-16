Путин: Мне пришлось объяснять Трампу, что Россия не вмешивалась в американские выборы

Президент России Владимир Путин назвал переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом «успешными и полезными». Об этом он заявил 16 июля на пресс-конференции по итогам саммита.

«Отношения двух стран переживают сложный период. Однако эти трудности не имеют объективной причины. Холодная война закончилась», – подчеркнул президент России. Путин сказал, что Россия и США могут успешно сотрудничать в борьбе с терроризмом, по экологическим и экономическим вопросам. «Справиться можно, только объединяя усилия», – заявил российский президент.

При этом Путин признал, что «не везде и не совсем наши позиции совпадают». Так, ему все же пришлось объяснять Трампу, что Россия «никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американский выборный процесс».