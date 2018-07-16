Садоводство под Пушкином четвёртый день одолевает засуха. Водоканал ищет, куда утекла вода

Жители садоводства в Пушкинском районе Петербурга в разгар летней жары остались без воды. Краны пустуют уже четвёртый день. Терпеть горожанам придётся до конца недели, причина коммунальной неурядицы пока не выяснена.

Как рассказала «Фонтанке» 16 июля председатель садоводства «Рехколово» Александра, около трёхсот домов на территории СНТ четвёртый день лишены воды. Жидкость можно набрать из бочки, которую накануне организовал Водоканал. Но она не может вернуть былой комфорт в обезвоженные здания.

«У нас в садоводстве много детей. Их же не помыть нормально», — пожаловалась Александра. По её словам, большая часть обитателей «Рехколово» проживают здесь круглогодично.

В пресс-службе Водоканала нашему изданию сообщили, что работы будут вестись до конца недели. Сейчас специалисты выясняют причину исчезновения воды, для этого исследуются сеть водоснабжения и запорная арматура.