Пресс-конференция Путина и Трампа началась со скандала

За несколько минут до начала пресс-конференции Владимира Путина и Дональна Трампа сотрудники безопасности вывели из зала протестующего.

Мужчина, допущенный до мероприятия, принёс с собой написанный на листе лозунг против использования ядерного оружия. Его силой выпроводили из зала.