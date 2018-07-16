Пресс-конференция Путина и Трампа началась со скандала
За несколько минут до начала пресс-конференции Владимира Путина и Дональна Трампа сотрудники безопасности вывели из зала протестующего.
Мужчина, допущенный до мероприятия, принёс с собой написанный на листе лозунг против использования ядерного оружия. Его силой выпроводили из зала.
We have an incident. #TrumpPutinSummit #Helsinki2018 pic.twitter.com/ftOMfGipzH— Steve Herman (@W7VOA) 16 июля 2018 г.
Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.