Албин вновь раскритиковал «Метрострой» и требует найти для подземки других строителей

Компания «Метрострой» в год осваивает 19 из 30 млрд рублей, выделяемых на строительство петербургской подземки. Об этом на совещании по вопросу создания проектного офиса для осуществления функций проектирования и строительства метрополитена в Петербурге сообщил заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Смольного Михаил Королев.

«Исходя из задач, которые стоят перед развитием городских транспортных систем и лимитов, которые сегодня определены губернатором на среднесрочную перспективу, потенциал и возможности подрядной организации весьма и весьма ограничены. Более того, её лихорадит, непонятна система взаимоотношений самой организации – это многослойный пирог с дочерними акционерными обществами, поэтому я поручаю вам и коллегам из комитета по транспорту подготовить предложения, связанные с тем, чтобы вовлечь в работу на строительстве метрополитена дополнительные производственные силы. Изучите опыт Москвы, посмотрите на опыт зарубежных партнеров. Быть заложником одной организации – всегда неправильно», – заслушав докладчика, высказался вице-губернатор Игорь Албин.

В «Метрострое» в ответ на обвинения сообщили, что при наличии проектной документации готовы к большим бюджетам, и вспомнили успешный опыт строительства Невско-Василеостровской линии.

Стоит отметить, что прежние попытки городских властей привлечь к строительству метрополитена сторонние компании заканчивались неудачно. Например, сорванным контрактом завершилось участие компании «Трансстрой» в возведении депо «Южное» за 6,6 млрд рублей. Сейчас эти работы ведет компания «ЛенСпецСМУ».

По поручению вице-губернатора Игоря Албина был разработан план по переходу на проектное управление в метростроении. На совещании отмечалось, что на базе КРТИ будет создан ведомственный проектный офис по строительству и реконструкции объектов метрополитена. В его работу должны будут внедрить информационные технологии управления проектами, а также проектирование объектов, включая использование цифровых моделей объектов.

Предполагается, что в структуру офиса войдет группа планирования и контроля реализации проектов, в компетенцию которой будут входить разработка графиков реализации ведомственных проектов, контроль реализации и отчетность по проектам. Также будет создана рабочая группа, которая будет осуществлять полное руководство проектом. В неё войдут представители исполнительных органов власти, подрядчика по строительству, проектной и эксплуатирующей организации, общественных организаций. Заказчиком работ, связанных с метрополитеном, будет дирекция транспортного строительства.