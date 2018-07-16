Губернатор Ленобласти отметил высокую социальную ответственность «Полис Групп»

СК «Полис Групп»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с руководителями строительных компаний, работающих в 47-м регионе, отметил высокую социальную ответственность СК «Полис Групп».

«Компания «Полис Групп» возводит социальную инфраструктуру в большинстве своих жилых комплексов: практически в каждом есть детские сады и школы. Таким образом, наши покупатели, выбирая квартиру, знают, куда будет ходить их ребенок. СК «Полис Групп» постоянный участник программы «Соцобъекты в обмен на налоги». Все наши садики и школы передаются на баланс администрации Ленобласти. Мы будем продолжать строить и передавать новые школы и детсады детям, чтобы во взрослой жизни они всегда с теплом воспоминали свой дом», – отметил председатель совета директоров ГК «Полис Групп» Дмитрий Смирнов.

К настоящему моменту в Мурино, в составе ЖК «Мой город», в эксплуатацию введены 4 детских сада в общей сложности на 400 мест и школа на 1224 места (построена совместно с ГК «Арсенал»).

Кроме этого сданы детский сад на 140 мест и школа на 275 мест в ЖК «Австрийский квартал», а также детский сад на 110 мест в составе ЖК «Березовая роща» в Кудрово.

Все объекты переданы на баланс области по программе «Соцобъекты в обмен на налоги».

На разных этапах строительства у СК «Полис Групп» находятся еще 4 детских сада, два из них готовятся к вводу в эксплуатацию в ближайшее время. Это объекты в ЖК «Краски лета» (Мурино) и в ЖК «Вернисаж» (Кудрово).

По данным Единого реестра застройщиков в настоящее время компания занимает первое место в Ленобласти по вводу жилья и входит в число крупнейших девелоперов, реализующих здесь свои проекты.

Совещание с руководителями строительных копаний под председательством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко прошло 12 июля 2018 года.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК "Мой город" – застройщик ООО "Полис Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

ЖК «Австрийский квартал» - застройщик ООО "Полис Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

ЖК «Березовая роща» - застройщик ООО "Полис Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», проектная декларация на сайте http://kr-leta.ru/ customers/documents

ЖК "Вернисаж" – Застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте http://tin-group.spb.ru/customers/documents