Главу карельского «Мемориала» этапировали в Петербург на психиатрическую экспертизу

Правозащитник Юрий Дмитриев, обвиненный в сексуальном насилии над приемной дочерью, доставлен в Петербург. Ему проведут психиатрическую экспертизу.

Об этапировании Дмитриева в следственный изолятор «Кресты» 16 июля на странице в Facebook сообщила писатель Наталия Соколовская. «Ему назначена новая психиатрическая экспертиза», – уточнила она.

По данным «Фонтанки», в Кресты правозащитника привезли час назад, около пяти вечера. Дмитриев пройдет стационарную психолого-психиатрическую экспертизу в профильной больнице № 6 на улице Грибакиных. Учреждение специализируется на исследовании обвиняемых и подсудимых.

Главе карельского «Мемориала» предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица младше 14 лет (статья 132 УК, санкция до двадцати лет лишения свободы) в начале июля 2018 года. По версии СКР, в течение четырех лет до 2016 года Дмитриев в Петрозаводске совершал насилие над приемной дочерью.

Петрозаводский горсуд 28 июня арестовал правозащитника на два месяца. Его задержали днем ранее по дороге с кладбища в монастырь, формальным основанием стало нарушение условий подписки о невыезде. Под ней Дмитриев находился по другому уголовному делу, об изготовлении детского порно. Историк объяснял снимки обнаженной приемной дочери необходимостью вести фотографический «дневник развития» для соцопеки.

По делу о порнографии Дмитриева первый суд оправдал, но Верховный суд Карелии приговор отменил и направил материалы на новое рассмотрение.