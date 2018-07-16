В Хельсинки «беременные Трампы» заполонили площадь, чтобы не дать женщинам высказаться
Борцы за репродуктивные права женщин из движение Resistgag (что можно перевести как буквально «Не дай зажать себе рот!») 16 июля вывели на Сенатскую площадь в Хельсинки «беременных Трампов» и женщин с завязанными ртами.
#Gagrule silences doctors and harms women #HelsinkiSummit Helsinki women ready for tomorrow! See you at Senate Square. #Resistgag #fightforher pic.twitter.com/rar9Tcy4Sc— @Resistgag (@resistgag) 16 июля 2018 г.
!Если бы Трамп забеременел, то не было бы никакого «правила кляпа»!" – заявляют активисты в своем микроблоге в "Твиттере". Они борются за права женщин на аборт и на адекватную медицинскую помощь. Своей акцией они решили выразить протест против того, что они называют «Войной Трампа против женщин». На некоторых плакатах был изображен президент США, зажимающий рот запуганной женщине.
Напомним, что встреча лидеров России и США проходит в финской столице 16 июля. Активисты из различных организаций заявили о проведении 16 акций протеста по поводу политики Дональда Трампа и Владимира Путина.
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