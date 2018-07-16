Представитель Депардье назвала сумму задолженности актера перед мордовскими налоговиками

Представитель Жерара Депардье Юлия Мосман назвала информацию о том, что судебные приставы не смогли взыскать с актера налоговую задолженность, PR-акцией. Об этом 16 июля пишут «Ведомости».

Мосман заверила, что ни налоговый орган, ни судебный пристав-исполнитель даже не попробовали безакцептно списать средства с расчетного счета, который был известен обеим службам. Кроме того, пристав не смог ей объяснить, как образовалась эта задолженность. Зато выяснился ее размер.

«Информация о возникшей задолженности в 1113 руб. была получена финансовой службой господина Депардье 08.07.2018 г., а именно уже после окончания исполнительного производства, и это при учете того, что на вооружении бухгалтерии Депардье все самые современные электронные инструменты взаимодействия с налоговым органом. В настоящее время с налоговым органом ведется активная работа с целью урегулирования инцидента», – заявила Мосман.

Она подчеркнула, что Депардье ведет бизнес-деятельность в России с 2013 года и «являлся, является и будет являться образцовым налогоплательщиком».

Также она пояснила, почему приставам не удалось найти никакого имущества актера в Мордовии. «Обещание главы республики Мордовии, которое было озвучено и в СМИ в 2013 г., о безвозмездной передаче квартиры или дома на территории республики Мордовия в личное пользование (и собственность) Жерару Депардье так и осталось словесными обещаниями», – рассказала Мосман.

И уточнила, что Рамзан Кадыров свое обещание выполнил — в Грозном у Депардье есть квартира, которую ему подарил глава Чечни.

Напомним, ранее в Управлении федеральной службы судебных приставов по республике Мордовия заявили, что приставы не смогли взыскать с Депардье налоговую задолженность.