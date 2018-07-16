В Финляндии побит температурный рекорд. Интернет обсуждает, не жарко ли Мелании Трамп

В понедельник, 16 июля, столбик термометра в Финляндии поднялся до отметки в +32,2 градуса. Таким образом, был побит температурный рекорд этого лета.

Этим летом столбик термометра в Финляндии поднялся выше +30 градусов Цельсия впервые с 2015 года.

Он был зафиксирован в Турку на юго-западе Финляндии. Предыдущий рекорд был накануне в городе Порвоо, что в 50 км от Хельсинки, где сейчас проходит саммит Владимира Путина и Дональда Трампа.

Пользователи Интернета активно обсуждают, что, несмотря на небывалую жару, супруга американского президента Мелания Трамп прилетела в Суоми в пальто и кожаных леггинсах. Сегодня первая леди также появилась на завтраке с президентской четой Финляндии в не по погоде плотном и закрытом платье.

Публикация от Melania Trump (@melaniatrump.style) 16 Июл 2018 в 3:20 PDT



