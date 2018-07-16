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18.07.2018 17:13
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Почему жить в малоэтажных домах полезно для здоровья, нервов и кошелька

Несмотря на все преимущества малоэтажного жилья в отдаленных районах от центра Петербурга, многие горожане до сих пор воспринимают этот формат как не совсем «наш» образ жизни. Развеиваем предрассудки и заблуждения.

Почему жить в малоэтажных домах полезно для здоровья, нервов и кошелька

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Европа давно строит жилье по принципу «дома не выше сосен», который основан на гармонии человека с природой.

Наша страна пошла другим путем. В постсоветское время высотки с видом на соседние высотки стали трендом домостроения, и жить в небоскребах считалось модным и престижным. Но сегодня урбанисты снова приводят в пример советскую четырех-пятиэтажную застройку, которая при некоторых минусах создавала комфортабельную среду обитания.

Не всегда люди готовы сменить привычный ритм мегаполиса на более размеренную жизнь, но рано или поздно многие горожане понимают, что здоровье и психологическое благополучие – это очень важно. И задумываются о той самой малоэтажке, которая может сделать жизнь удобной и комфортной для каждого члена семьи.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Жителей шумного мегаполиса, наверняка, хоть изредка посещает мысль о невысоком домике в окружении зелени, вдали от вечно снующей толпы. Где слышны голоса птиц по утрам, где не страшно отпустить ребенка погулять во дворе, а вечером на запах домашних пирогов можно запросто зайти к соседу на чай. И, если грамотно выбрать проект, то за такой мечтой ехать далеко не придется. Для примера: всего 15-20 минут езды от метро «Московская» – и вы в Пушкинском районе Петербурга. С одной стороны в спокойном и малонаселенном, а с другой – обжитом, с работающими садиками, школами, магазинами и торговыми центрами. Здесь строится малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 3».

Попробуем разобрать основные сомнения, кто задумывается о смене шумного города на уютную малоэтажку. Пойдем по порядку.

1. «Это далеко от центра, работы, садиков и школ».

Все зависит от того, какой вы выберете вариант. Главное не стоять в многокилометровых пробках, поэтому смотреть надо не на расстояние от центра города, а на качество и количество способов добраться до нужного места. Так, от «Образцового квартала 3» в центр Петербурга можно добраться сразу тремя разными способами: по Пулковскому шоссе или Витебскому проспекту, по КАД и ЗСД – до них всего 7 км, либо через Пушкин. К слову, до Пушкина с его ресторанами, парками, детскими кружками ехать пять минут на машине.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

2. «Вокруг малоэтажек никакой инфраструктуры, потому что это новые кварталы».

Что касается инфраструктуры, то здесь все просто: ее наличие зависит от размера проекта. Если комплекс масштабный, то при нем обязательно появится вся необходимая для жизни «социалка». «Образцовый квартал 3», к примеру, входит в состав комплексного проекта «На Царскосельских холмах», в рамках которого появится 12 детсадов и 5 школ, бассейн, торговый центр и другие важные для жизни объекты. Кстати, один из садиков уже построен, в сентябре он откроет свои двери для 140 малышей. Ну а пока жители «Образцового квартала 3» могут пользоваться уже имеющими удобствами близлежащих микрорайонов.

Посмотрите на это с другой стороны: лучше провести несколько минут в пути до садика, школы или магазина, зато жить в уютном квартале с небольшим количеством домов и добрососедской атмосферой. В ЖК «Образцовый квартал 3» всего 168 квартир, так что за комфорт и уют проживания здесь можно не переживать. Дома строятся по индивидуальному архитектурному проекту, благодаря которому в зданиях предусмотрены эркеры с огромными окнами и остекленные в пол балконы. 
Для романтических натур на четвертых этажах предусмотрены места под установку каминов.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

3. «Содержание и обслуживание малоэтажных домов обходится дороже, а значит, коммунальные платежи будут выше».

Снизить размер коммуналки помогают современные инженерные решения. Жители «Образцового квартала», к примеру, уже успели оценить не только комфорт, но и экономию на коммунальных расходах – это до 30% по сравнению со среднемесячными платежами за ЖКУ в жилье с сопоставимыми характеристиками. Один из секретов – собственная котельная и отказ от радиаторного отопления в пользу теплого водяного пола. Такой пол обходится до 20 % дешевле в эксплуатации, чем другие отопительные системы.

В «Образцовом квартале 3» готовятся документы для ввода ЖК в эксплуатацию. Также до конца года действует беспроцентная рассрочка от застройщика на покупку квартир.

В любом случае, прежде чем купить квартиру в малоэтажном комплексе, стоит хорошо подумать, изучив понравившийся проект со всех сторон. Информация лишней точно не будет.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

 

 

 

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