Полиция задержала в Хельсинки 20 человек, которые хотели "оккупировать улицу" во время встречи Трампа и Путина

Полиция Хельсинки сообщила о задержании группы лиц, которая намеревалась перекрыть улицу Маннергейма. Об этом 16 июля во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа ведомство проинформировало в "Твиттере".

Как пояснили стражи правопорядка, задержанных – около 20 человек. Они отказались выполнять требования полиции, поэтому "в целях охраны общественнного порядка и пресечения преступлений" были приняты соответствующие меры.

Полиция задержала группу, которая планировала оккупировать улицу в центре города на улице Маннергейма. Группа задержана в целях охраны общественного порядка и пресечения преступлений. Группа не выслушала указаний полиции. Число задержанных составило около 20. Инцидент закончился. — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 16 июля 2018 г.

Напомним, в Хельсинки на фоне саммита проходят демонстрации.