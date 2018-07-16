Фан-зону на Конюшенной посетили более миллиона фанатов из всех стран-участниц чемпионата

Фестиваль болельщиков FIFA в Санкт-Петербурге посетили 1 303 464 человека, подвели итог в пресс-службе фан-зоны 16 июля. В среднем площадку ежедневно посещали около 43 тысяч человек.

С 14 июня, когда стартовал мундиаль, на Конюшенной побывали болельщики всех 32 стран-участниц ЧМ, а также фанаты сборных, которые не прошли отбор. Это, например, Китай, США, Алжир, Канада, Казахстан. Болельщики из Америки и Китая, к слову, были самыми активными. При этом на Конюшенной, по данным организаторов фан-зоны, не произошло ни одного инцидента с участием футбольных болельщиков.

Фан-зона пользовалась безумной популярностью даже в холод и дожди. И лишь один матч, выпавший на очень плохую погоду, не собрал аншлаг. В тот день Бельгия играла с Японией.

25 июля от Фестиваля болельщиков FIFA останутся только воспоминания и многочисленные фото. Если вам так и не удалось побывать в эпицентре футбольного безумия — посмотрите репортаж «Фонтанки» с Конюшенной в самом начале ЧМ. И еще обязательно вспомните, как площадь встретила вылет нашей сборной с турнира.