Фармацевт Долгополов разыграл кредиторов и остался без 320 миллионов рублей

Приморский суд арестовал имущество основного владельца сети аптек «Петрофарм» Максима Долгополова почти на 320 миллионов рублей в процессе, основанном на сомнительным образом отправленном исковом заявлении. Cам бизнесмен утверждает, что спровоцировал своих оппонентов - чтобы те нарушили закон и дали повод привлечь себя к уголовной ответственности.

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Судья Приморского районного суда Татьяна Кравцова наложила арест на имущество владельца 57% акций ЗАО «Петрофарм» (сеть из шести аптек в Петербурге) Максима Долгополова почти на 320 000 000 рублей. Впрочем, все логично: его бывший партнер Сенцов утверждает, будто Долгополов не вернул ему 83 234 000 рублей долга, которые взял аж в сентябре 2013 года, – сам долг плюс проценты такую сумму и составили.

Максим Долгополов известен широкой аудитории прежде всего успехом в корпоративном конфликте в «Петрофарме», в результате которого он стал владельцем основного пакета акций компании. Спор тогда инициировали граждане Германии Антон и Наталья Зигле, пытавшиеся доказать, что Долгополов незаконно приобрел эти акции у бывшего гендиректора "Петрофарма" Татьяны Кургановой. В августе 2017 года он окончательно доказал свою правоту в Верховном суде РФ.

Осенью 2016 года Максим Долгополов пытался избраться в городское законодательное собрание от партии «Справедливая Россия» – но безуспешно. На предыдущих выборах он баллотировался в петербургский парламент от «Единой России», а в период между выборами возглавлял региональное отделение ЛДПР.

В начале нулевых годов Максим Долгополов возглавлял ООО «Западно-Европейский финансовый союз», контролировавшее одну из самых популярных тогда в Петербурге систем моментальных платежей – «Новоплат». Позже он продал этот бизнес.

А первую публичность бизнесмен получил в 2009 году, когда во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах был задержан местными правоохранителями по подозрению в убийстве Сулима Ямадаева – но потом отпущен в связи с непричастностью к этому преступлению.

Заявление, которого не было

В расписке Максима Долгополова четко написано: «Обязуюсь возвратить указанную сумму Сенцову С.В. не позднее 4 сентября 2014 года». Расписка приложена к исковому заявлению, подписанному неким Сергеем Архиповым, которому Сенцов продал свое право требовать долг у основного владельца «Петрофарма». Процесс был бы обречен на выигрыш, не случись два очень необычных события.

Первое связано со сроками. Максим Долгополов в своей долговой расписке указал дату возврата долга – 4 сентября 2014 года. Действующее законодательство устанавливает для таких процессов срок исковой давности в 3 года. Они истекли 4 сентября 2017-го, но Сергей Архипов успел: дата почтового отправления его иска – 2 сентября 2017 года.

Скептики, конечно, начнут бурчать: мол, что-то тут не так, если кредитор обращается в суд за 2 дня до истечения срока давности, а предыдущие 3 года никак себя не проявляет, – но закон есть закон. Когда Максим Долгополов попытался убедить суд, будто его оппонент пропустил срок исковой давности (судебная канцелярия зарегистрировала иск 2 ноября 2017 года), ничего не вышло. Истец уверенно заявил: он же не виноват в том, что письмо провалялось на почте почти 2 месяца!

Но когда суд запросил Управление Федеральной почтовой службы Санкт-Петербурга и Ленинградской области (филиал ФГУП «Почта России») о дате поступления иска, выяснилось неожиданное – 2 сентября 2017 года исковое заявление Сергея Архипова туда не поступало, вопреки надписям на адресном бланке, оформленном курьерской экспресс-доставкой EMS-отправления.

Датированного этим числом искового заявления не существует – похоже, Приморский суд арестовал имущество почти на 320 000 000 рублей в процессе, основанном на исковом заявлении, отправленном весьма сомнительным образом.

«Он стал моим врагом…»

Максим Долгополов захваченную инициативу упускать не стал. Его адвокат обратился в Следственный комитет с просьбой привлечь Сергея Сенцова и Сергея Архипова к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 Уголовного кодекса («Фальсификация доказательств по гражданскому делу»).

Еще бизнесмен попросил следователей выяснить, каким все-таки образом исковое заявление его оппонента попало в Приморский суд.

На самом деле занимательно: человек утверждает, будто такого-то числа отправил письмо, почтовое учреждение утверждает, что в тот день письма не было, а оно благополучно доходит до адресата.

Впрочем, происшедшее отвлекает от сути процесса – невозвращенного долга, из-за которого суд наложил арест на имущество бизнесмена в весьма внушительных масштабах. Только очень недооценивающий основного владельца «Петрофарма» человек решил бы, что он не вернул долг и пустился во все тяжкие, благо расклад в оказался в его пользу.

На судебном заседании 26 апреля 2018 года Долгополов лично вручил судье оригинал расписки с подписью Сергея Сенцова, в которой сообщается: «Я … Сенцов Сергей Владимирович … настоящим подтверждаю, что 15 декабря 2014 года получил от … Долгополова Максима Владимировича наличные денежные средства в размере основного долга по договору займа … в сумме 83 234 000 рублей…»

Расписка датирована 15 декабря 2014 года.

– Я действительно занял 83 234 000 рублей, но не у Сергея Сенцова, а у своего бывшего бизнес-партнера Александра Пидцана – Сенцов был доверенным лицом Пидцана, на которого тот оформил заём. Потом Пидцан стал моим врагом, он доставил мне много неприятностей, и я решил проучить его, – заявил «Фонтанке» Максим Долгополов.

Он утверждает, что передал окружению Александра Пидцана копию расписки Сенцова о погашении долга, «предвидя, что оппонент решит воспользоваться иллюзией отсутствия у меня этого документа. Так и вышло – но документ-то у меня».

Судья Татьяна Кравцова вынесла определение о проведении экспертизы расписки Сергея Сенцова с целью определить время, когда она на самом деле была изготовлена – в 2014 году или сейчас, специально для процесса.

Адвокат основного владельца «Петрофарма» попросил Следственный комитет привлечь Сергея Сенцова и Сергея Архипова к уголовной ответственности еще и за мошенничество. По мнению бизнесмена, они создали преступную группу, чтобы взыскать с него долг повторно.

Реакции СК пока нет – там проводится проверка, результатом которой станет решение о возбуждении уголовного дела.

Вне зоны действия сети

Александр Пидцан приобрел в глазах Максима Долгополова статус врага во время корпоративного конфликта в «Петрофарме». Об этом «Фонтанке» стало известно от самого Максима. Но официального участия господина Пидцана в этом конфликте не видно – оппонентом Долгополова выступает там предпринимательница Наталья Зигле.

Долгополов уверен, что за всеми ее действиями в борьбе за «Петрофарм» стоял именно Александр Пидцан.

В августе 2017 года Верховный суд РФ поставил в этой многолетней борьбе точку в пользу господина Долгополова – он выиграл. По его мнению, именно данная победа и побудила оппонентов инициировать нынешний процесс в Приморском районном суде.

Мы не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть слова бизнесмена – с Сергеем Сенцовым и с Александром Пидцаном на этапе подготовки публикации связаться не удалось ввиду неактивности их средств связи. Наверное, сказалось время отпусков.

Информационно-аналитическая система «СПАРК-Интерфакс» называет Александра Пидцана совладельцем трех ООО: «Александр Невский» (34%), «Промэкспорт» (50%) и «Тисса» (100%). С Сергеем Сенцовым бизнесмена связывает совместная работа в ООО «Балтик Строй», ликвидированном в 2013 году.

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»