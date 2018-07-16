В Индонезии толпа забила до смерти 300 крокодилов. Местные отомстили за погибшего жителя деревни, который воровал у рептилий траву

На ферму по разведению крокодилов напали жители одной из деревень в Индонезии. Разъярённая толпа убила почти 300 пресмыкающихся. Таким образом люди отомстили за убитого крокодилом человека.

Как сообщает BBC 16 июля, инцидент произошёл в Западной Папуа, провинции Индонезии. Вооружённые лопатами, ножами и молотами жители деревни атаковали ферму по разведению крокодилов. Погибли 292 хладнокровных, среди них как взрослые особи размером до двух метров, так и малыши, недавно вылупившиеся из яиц.

«Крокодилов ловили, вытаскивали из воды и били ножами до смерти. Это было ужасно», — рассказал местному изданию The Jakarta Post один из свидетелей случившегося.

Причиной атаки стала смерть жителя деревни. Мужчина на территории фермы пытался нарвать травы для своего скота, на него напал крокодил.

На ферме выращивают редких гребнистых и новогвинейских крокодилов. Хозяйство работало с необходимыми разрешениями. Действия местных жителей природоохрана расценила как нарушение закона, поскольку уничтоженной оказалась чужая собственность.