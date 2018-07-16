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Власть
16.07.2018 21:35
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Они договорились: как в Хельсинки прошел исторический день встречи Путина и Трампа

В день встречи Путина и Трампа в Хельсинки лучшие места вокруг Рыночной площади были заняты уже в 11 утра. Желающих своими глазами увидеть, как главы США и России проедут к Президентскому дворцу, набралось не меньше, чем участников шествия против Трампутина накануне - несколько тысяч.

Они договорились: как в Хельсинки прошел исторический день встречи Путина и Трампа

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"

Кто-то жарился на солнце в ожидании лидеров по долгу службы, а кто-то по драматическому стечению обстоятельств. И еще кто-то из этих людей раскупил в соседнем сувенирном магазине футболки с эмблемой саммита по 24 евро за штуку. На вешалках задержались только два экземпляра, зато оба размером с небольшой парашют.

Основные силы встречающих рассредоточились вдоль парка Эспланады. Сюда стянулись активисты-одиночки с плакатами и транспарантами, десятка полтора активистов движения «Свободные люди» с желто-голубыми знаменами, молодежь из местной политической партии с призывом к Трампу «MakeAmerica trade again» (у них даже кепки такие же красные, как у сторонников американского президента, до степени смешения) и претензией к Путину по поводу Украины. Юрий Чижмар — «Свободные люди» – и еще дюжина его земляков специально прилетели из Киева, чтобы помитинговать за свободу своей страны на глазах мирового сообщества. Перелет туда и обратно, по словам Юрия, обошелся ему в 700 евро. «Я предприниматель, у меня своя строительная компания, – говорит Юрий. – Могу себе позволить. А Чижмар — древнерусская фамилия. Вы же знаете, что Древняя Русь и Киевская Русь — это исторически и была Украина?»

Но у большинства никакого политического интереса к происходящему все-таки нет. «Когда в Хельсинки приезжал Джорж Буш-старший, мой отец стоял вооон там, – говорит мне пожилая женщина, показывая рукой в сторону Президентского дворца. – И Буш пожимал руки простым людям. Он пожал руку моему отцу. Но, знаете, Трампу я бы руки не подала. Я вообще не уверена, что здесь есть хоть кто-нибудь, кто их обоих поддерживает».

На самом деле, есть как минимум один. У заборчика, перекрывающего выход на площадь с улицы Юнионинкату народу поменьше, но самое выгодное место для наблюдения — здесь. В толпе стоит человек в красной кепке — и лозунг на ней написан тот самый, трамповский. «Меня зовут Герман и да, я за Трампа! – говорит человек и широко улыбается. – Я приехал из штата Канзас. Сколько живу в Хельсинки? Десять лет. У меня тут семья и дом, все тут». Герман, в целом, согласен, что легко быть за Трампа, когда живешь в Хельсинки и он тебя никак не касается. Но ему все равно интересно посмотреть на кортеж.

Они договорились: как в Хельсинки прошел исторический день встречи Путина и Трампа

Народ прибывает. У заборчика становится тесно. Бородатые финские полицейские строго осматривают публику и хранят интригу. Так проходит часа полтора. Над площадью пролетает вертолет. Никакой определенности не наступает. Внезапно у моего соседа справа звонит телефон. Он снимает трубку и тут кто-то за его спиной говорит по-английски: «Хелло, Дональд!» Все смеются. Правда, хозяину телефона не до шуток. «Как вы думаете, до половины третьего оцепление снимут? А то мой паром уйдет без меня». «И наш тоже! Вы тоже приплыли на «Принцессе»? – оживляется пожилая пара слева. Это — англичане. Они путешествуют на пароме из Петербурга в Стокгольм, в Хельсинки их выпустили на несколько часов погулять и практически все это время они провели в ожидании Путина и Трампа, глядя одним глазком в сторону пристани за площадью, где их пока еще ждет «Принцесса». Англичане очень хотят записать на видео, как едет кортеж. Потому что это — исторический момент.

Полицейские производят перегруппировку. До исторического момента — считанные минуты. Но вовремя приезжает только президент Финляндии. Его коротенький кортеж ненадолго скрашивает ожидание. В толпе уже знают, что Путин только что приземлился в аэропорту, а Трамп, который, вообще-то завтракал с финским лидером и мог бы появиться за компанию, свой выезд из резиденции отложил. Кортеж Путина появляется через сорок минут. Толпа вдоль парка провожает черный лимузин с триколором на капоте протяжным воем. Еще две минуты проезжают автомобили сопровождения, замыкают поезд скорая помощь и полиция. Еще через двадцать минут на площадь выезжает кортеж Трампа. Толпа оживляется. Люди кричат, машут транспарантами, откуда-то выныривают пара американских флагов. Кортеж Трампа бесконечен. В нем есть даже загадочный фургон, похожий на шкаф — в толпе его сразу идентифицируют, как гардеробную Меланьи. Кортеж женатого человека растягивается на целых три минуты.

Смотреть в новом окне

На этом историческое шоу заканчивается. Но публика, как ни странно, не выглядит разочарованной. «Важен сам факт, что они приехали!» – говорят люди, заплатившие за пять минут созерцания наглухо тонированных автомобилей двумя часами своей единственной жизни.

Тем временем на Сенатской площади опять митингуют. В левом углу – десяток чернокожих людей с бело-голубыми знаменами поют и танцуют против геноцида в Северном Камеруне, который с 1961 года находится в составе Нигерии. Они собрались сюда из разных городов Финляндии. Никаких специальных претензий к Трампу или Путину у них нет. В правом углу требуют прекратить войну в Афганистане. Чуть дальше — предлагают Иисусу благословить Трампа и Путина. Если подойти поближе, можно разжиться брошюрками «Божья сила» и «Помощь свыше». Спустя пару часов на площадь высыпают беременные «Трампы» в розовых футболках и девушки с завязанными ртами. Так местные активисты из движения Resistgag борются за право на аборт.

Тем временем переговоры виновников торжества подходят к концу. Пресс-конференция начинается с форсмажора —журналист, допущенный созерцать Путина и Трампа живьем, неосторожно достает бумажку с надписью «Запрет использования ядерного оружия». Шестнадцать митингов и демонстраций, похоже, не прошли даром — служба безопасности Президентского дворца расценивает бумажку, как претензию на семнадцатый митинг. Журналиста скручивают в бараний рог и выводят.

Появляются лидеры.

Они выглядят умиротворенными и договорившимися. Никому верить нельзя, но самый сложный период отношений позади. Доказательств вмешательства компании «Конкорд» и Евгения Пригожина в американские выборы нет, и потому дело рассыпается в суде. А если у прокурора Мюллера есть вопросы, то пусть приедет в Россию и их при нем зададут. Трамп называл Путина соперником — но это был комплимент. Посоперничать еще придется — когда речь зайдет о газопроводе «Северный поток -2», но никому не нужны ни дешевые, ни очень дорогие энергоресурсы, так что есть, о чем поговорить. Крым — наш, но Трамп по этому поводу молчит. Зато принимает подаренный Путиным мяч. Мяч символизирует передачу то ли инициативы по Сирии американской стороне, то ли эстафеты в проведении чемпионата мира по футболу в США в 2026 году.

То есть, как говорилось в одном старом американском фильме, это — начало большой дружбы.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"

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