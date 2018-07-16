Они договорились: как в Хельсинки прошел исторический день встречи Путина и Трампа

В день встречи Путина и Трампа в Хельсинки лучшие места вокруг Рыночной площади были заняты уже в 11 утра. Желающих своими глазами увидеть, как главы США и России проедут к Президентскому дворцу, набралось не меньше, чем участников шествия против Трампутина накануне - несколько тысяч.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"

Кто-то жарился на солнце в ожидании лидеров по долгу службы, а кто-то по драматическому стечению обстоятельств. И еще кто-то из этих людей раскупил в соседнем сувенирном магазине футболки с эмблемой саммита по 24 евро за штуку. На вешалках задержались только два экземпляра, зато оба размером с небольшой парашют.

Основные силы встречающих рассредоточились вдоль парка Эспланады. Сюда стянулись активисты-одиночки с плакатами и транспарантами, десятка полтора активистов движения «Свободные люди» с желто-голубыми знаменами, молодежь из местной политической партии с призывом к Трампу «MakeAmerica trade again» (у них даже кепки такие же красные, как у сторонников американского президента, до степени смешения) и претензией к Путину по поводу Украины. Юрий Чижмар — «Свободные люди» – и еще дюжина его земляков специально прилетели из Киева, чтобы помитинговать за свободу своей страны на глазах мирового сообщества. Перелет туда и обратно, по словам Юрия, обошелся ему в 700 евро. «Я предприниматель, у меня своя строительная компания, – говорит Юрий. – Могу себе позволить. А Чижмар — древнерусская фамилия. Вы же знаете, что Древняя Русь и Киевская Русь — это исторически и была Украина?»

Но у большинства никакого политического интереса к происходящему все-таки нет. «Когда в Хельсинки приезжал Джорж Буш-старший, мой отец стоял вооон там, – говорит мне пожилая женщина, показывая рукой в сторону Президентского дворца. – И Буш пожимал руки простым людям. Он пожал руку моему отцу. Но, знаете, Трампу я бы руки не подала. Я вообще не уверена, что здесь есть хоть кто-нибудь, кто их обоих поддерживает».

На самом деле, есть как минимум один. У заборчика, перекрывающего выход на площадь с улицы Юнионинкату народу поменьше, но самое выгодное место для наблюдения — здесь. В толпе стоит человек в красной кепке — и лозунг на ней написан тот самый, трамповский. «Меня зовут Герман и да, я за Трампа! – говорит человек и широко улыбается. – Я приехал из штата Канзас. Сколько живу в Хельсинки? Десять лет. У меня тут семья и дом, все тут». Герман, в целом, согласен, что легко быть за Трампа, когда живешь в Хельсинки и он тебя никак не касается. Но ему все равно интересно посмотреть на кортеж.

Народ прибывает. У заборчика становится тесно. Бородатые финские полицейские строго осматривают публику и хранят интригу. Так проходит часа полтора. Над площадью пролетает вертолет. Никакой определенности не наступает. Внезапно у моего соседа справа звонит телефон. Он снимает трубку и тут кто-то за его спиной говорит по-английски: «Хелло, Дональд!» Все смеются. Правда, хозяину телефона не до шуток. «Как вы думаете, до половины третьего оцепление снимут? А то мой паром уйдет без меня». «И наш тоже! Вы тоже приплыли на «Принцессе»? – оживляется пожилая пара слева. Это — англичане. Они путешествуют на пароме из Петербурга в Стокгольм, в Хельсинки их выпустили на несколько часов погулять и практически все это время они провели в ожидании Путина и Трампа, глядя одним глазком в сторону пристани за площадью, где их пока еще ждет «Принцесса». Англичане очень хотят записать на видео, как едет кортеж. Потому что это — исторический момент.

Полицейские производят перегруппировку. До исторического момента — считанные минуты. Но вовремя приезжает только президент Финляндии. Его коротенький кортеж ненадолго скрашивает ожидание. В толпе уже знают, что Путин только что приземлился в аэропорту, а Трамп, который, вообще-то завтракал с финским лидером и мог бы появиться за компанию, свой выезд из резиденции отложил. Кортеж Путина появляется через сорок минут. Толпа вдоль парка провожает черный лимузин с триколором на капоте протяжным воем. Еще две минуты проезжают автомобили сопровождения, замыкают поезд скорая помощь и полиция. Еще через двадцать минут на площадь выезжает кортеж Трампа. Толпа оживляется. Люди кричат, машут транспарантами, откуда-то выныривают пара американских флагов. Кортеж Трампа бесконечен. В нем есть даже загадочный фургон, похожий на шкаф — в толпе его сразу идентифицируют, как гардеробную Меланьи. Кортеж женатого человека растягивается на целых три минуты.

На этом историческое шоу заканчивается. Но публика, как ни странно, не выглядит разочарованной. «Важен сам факт, что они приехали!» – говорят люди, заплатившие за пять минут созерцания наглухо тонированных автомобилей двумя часами своей единственной жизни.

Тем временем на Сенатской площади опять митингуют. В левом углу – десяток чернокожих людей с бело-голубыми знаменами поют и танцуют против геноцида в Северном Камеруне, который с 1961 года находится в составе Нигерии. Они собрались сюда из разных городов Финляндии. Никаких специальных претензий к Трампу или Путину у них нет. В правом углу требуют прекратить войну в Афганистане. Чуть дальше — предлагают Иисусу благословить Трампа и Путина. Если подойти поближе, можно разжиться брошюрками «Божья сила» и «Помощь свыше». Спустя пару часов на площадь высыпают беременные «Трампы» в розовых футболках и девушки с завязанными ртами. Так местные активисты из движения Resistgag борются за право на аборт.

Тем временем переговоры виновников торжества подходят к концу. Пресс-конференция начинается с форсмажора —журналист, допущенный созерцать Путина и Трампа живьем, неосторожно достает бумажку с надписью «Запрет использования ядерного оружия». Шестнадцать митингов и демонстраций, похоже, не прошли даром — служба безопасности Президентского дворца расценивает бумажку, как претензию на семнадцатый митинг. Журналиста скручивают в бараний рог и выводят.

Появляются лидеры.

Они выглядят умиротворенными и договорившимися. Никому верить нельзя, но самый сложный период отношений позади. Доказательств вмешательства компании «Конкорд» и Евгения Пригожина в американские выборы нет, и потому дело рассыпается в суде. А если у прокурора Мюллера есть вопросы, то пусть приедет в Россию и их при нем зададут. Трамп называл Путина соперником — но это был комплимент. Посоперничать еще придется — когда речь зайдет о газопроводе «Северный поток -2», но никому не нужны ни дешевые, ни очень дорогие энергоресурсы, так что есть, о чем поговорить. Крым — наш, но Трамп по этому поводу молчит. Зато принимает подаренный Путиным мяч. Мяч символизирует передачу то ли инициативы по Сирии американской стороне, то ли эстафеты в проведении чемпионата мира по футболу в США в 2026 году.

То есть, как говорилось в одном старом американском фильме, это — начало большой дружбы.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"