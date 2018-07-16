В Петербурге компания Setl City за полгода увеличила продажи на 12% и сдала девять домов

Продажи петербургского застройщика Setl City в первому полугодии этого года выросли на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отчитались 16 июля в компании. Девелоперу удалось заработать 32,3 миллиарда рублей на продаже квадратных метров.

По информации застройщика, в первой половине 2018 года стартовали продажи в домах 3-й очереди ЖК «Невские паруса» в Невском районе Петербурга, 7-й очереди ЖК «Чистое небо» в Приморском районе. Также продаются квартиры в 10-й очереди ЖК «GreenЛандия-2» неподалеку от метро «Девяткино».

Открыты продажи и в новых объектах. Например, в строящемся ЖК бизнес-класса «Притяжение на Выборгской» на Большом Сампсониевском проспекте и в ЖК «Облака на Лесной» на Новолитовской улице. В Кронштадте возводится уникальный для города проект – ЖК бизнес-класса «Фортеция». Запущены продажи и в калининградском ЖК «Олимпия».

За первые 6 месяцев этого года Setl City ввела в эксплуатацию 9 жилых домов – последние корпуса в квартале «Лондон» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово и ЖК «Олимпия» в Светлогорске Калининградской области. В составе проекта «GreenЛандия-1» компания сдала общеобразовательную школу, рассчитанную на 1175 мест.

Setl City приступила к возведению 8-й очереди ЖК комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе и 7-й очереди ЖК «Чистое небо» в Приморском. Стартовало строительство двух отдельно стоящих социальных объектов. Это детский сад на 200 мест в ЖК «Притяжение на Выборгской» и общеобразовательная школа на 1100 мест в ЖК «Чистое небо».

Эксклюзивным брокером проектов Setl City в Петербурге и области выступает «Петербургская Недвижимость».