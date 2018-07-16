Из-за птичьего гриппа европейцы исключают из своего рациона российскую курятину и индейку

Генеральный директорат по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Европейской комиссии ввёл временные ограничения на поставку птицы из России, предупреждает 16 июля Россельхознадзор.

Как говорится в документе ведомства, ограничения для всех российских предприятий вводятся «в связи с возникновением на территории ряда областей РФ очагов высокопатогенного гриппа птиц». Они касаются мяса птицы, полуфабрикатов из мяса, непереработанных побочных продуктов и мясных изделий, не подверженных разного рода обработкам.

Поводом для запрета стали вспышки птичьего гриппа в шести регионах страны с начала года. Очаги заболевания, по данным «Ведомостей», были обнаружены на птицефабриках компании «Черкизово» и в одном из блоков птицеводческого комплекса группы «Дамате». Кроме того, вирус выявлен на двух площадках одного из крупнейших в стране производителей мяса индейки — компании «Евродон». Это уже третий инцидент с ее участием. В конце декабря 2016 года в индюшатниках Ростовской области был обнаружен вирус птичьего гриппа. Руководство тогда уничтожило около 700 тысяч индеек. В апреле прошлого года из-за новой вспышки пришлось уничтожить ещё около 300 тысяч птиц. Общий ущерб оценивался в 2,8 млрд рублей.

Одновременно в СМИ стала появляться информация, что компания «Евродон» поставляет в регионы заражённую птичьим гриппом замороженную индейку. Основатель «Евродона» Вадим Ванеев назвал эти слухи провокацией.