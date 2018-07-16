В приграничной Финляндии задержали тайком прогулявшегося до России швейцарца

Финские пограничники в среду, 11 июля, задержали гражданина Швейцарии в районе посёлка Париккала.

Как сообщили в Пограничном отряде по Юго-Восточной Финляндии 16 июля, нарушителя засекла система наблюдения, а после служебная собака подтвердила факт незаконного пересечения границы. Исходя из пути, по которому провела патрульная собака, был сделан вывод, что мужчина перешёл границу из Финляндии в Россию, а затем вернулся обратно.

Швейцарца подозревают в нарушении госграницы, дело передано на рассмотрение прокурора.

Что заставило иностранца совершить такую экскурсию, в ведомстве оперативно прокомментировать не смогли. Однако он не первый, кто поддаётся искушению прогуляться до границы с Россией ради забавы. В декабре 2017-го на границе поймали группу французов в снегоступах, ещё ранее немцы "сбегали" из Финляндии в Россию на шесть минут в поисках адреналина, а британцы незаконно пересекли границу, чтобы выпить пива в России.