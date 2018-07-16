Происшествия
Выезд на встречку под Оренбургом: четверо погибли, пятеро пострадали
Лобовое столкновение двух легковушек в Оренбургской области 16 июля обернулось трагедией.
Как сообщает областное УМВД, на 55-м километре дороги Казань – Оренбург – Акбулак – граница Казахстана водитель автомобиля «Форд Фокус», по предварительной версии, выехал на встречную полосу и врезался в «Митсубиши Лансер». На месте погибли четыре человека, пятерым понадобилась медицинская помощь.
Видео: YouTibe/saltday saltday
Напомним, выезд на встречную полосу стал сегодня причиной тяжёлой аварии в Ростовской области. Там тоже, по предварительной версии, нарушил водитель «Форда» – глава семейства из Петербурга. Он опрокинул автобус. Погиб ребёнок, пострадавших, по данным СМИ, больше десяти.