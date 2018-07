Встреча Трампа и Путина тет-а-тет завершилась, делегации перешли к расширенным переговорам

Президенты России и США завершили переговоры один на один в президентском дворце Хельсинки. Владимир Путин и Дональд Трамп беседовали более двух часов в присутствии только переводчиков. По данным "Ведомостей", их встреча тет-а-тет продлилась на 40 минут дольше запланированного времени. По программе на неё выделялось 1,5 часа.

Далее в программе — расширенное заседание американской и российской делегаций в формате делового обеда. К Путину и Трампу, в частности, присоединятся министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, госсекретарь США Майк Помпео. Также на встрече присутствует советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон. Перед переговорами, напомним, Трамп заявил, что «иметь хорошие отношения с Россией — совсем неплохо».

А пока общественность пытается расшифровать язык тела глав государств на вышеупомянотом пресс-подходе. Особенное внимание привлекло "подмигивание" Трампа Путину, тот факт, что Путин начал говорить первым, а также более скованная поза американского президента, чем российского.

The bilateral discussions between President of the United States Donald Trump and President of Russia Vladimir Putin took place in the Presidential Palace’s Gothic Hall. @realDonaldTrump @KremlinRussia_E #HELSINKI2018 pic.twitter.com/wzkNqDMf6Z