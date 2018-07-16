"Лахта Центр" показал свою горизонтальную доминанту

Создатели "Лахта Центра" опубликовали видео, рассказывающее о второй архитектурной доминанте комплекса. Она, в отличие от высотной башни, не видна издалека, так как это не вертикальная, а горизонтальная доминанта комплекса. Однако, как отмечают строители здания, она не менее сложна технически.

«Два крыла здания – северное и южное – устремляются вверх, как две волны на берегу Финского залива. Плавные фасады с отрицательным углом наклона, перепады высоты от 7 до 17 этажей, сложная форма крыши придают облику многофункционального здания ощущение легкости и воздушности», – так описывают авторы комплекса строение.

Северный и южный блоки соединены мостами-переходами, которые выполняют роль обзорных площадок. Самый эффектный объект главной пешеходной галереи – это шар будущего планетария. Он представляет собой 18-метровую металлическую сферу, на три четверти погруженную в стеклянный фасад.

Есть в новом здании трансформируемый зал на 500 посадочных мест. За счет подъемных платформ шириной в один зрительский ряд и длиной во весь зал пространство может принимать любую конфигурацию – от классического партера и амфитеатра до ровной площадки, а значит, может выполнять самые разные задачи.

На одной из стен северного корпуса размещен медиафасад – экран площадью более 2 тыс. кв. м, имеющий сложную форму и состоящий из крупных треугольных граней. Медиафасад является частью экстерьера. Транслирующиеся на нем образы будут менять цвет, четкость, яркость в зависимости от времени года, суток, событий.

В перечень функций комплекса также входят медицинский центр, ресторанная зона, небольшая торговая галерея. В спортивном комплексе можно не только потренироваться, но и насладиться видом Финского залива прямо из бассейна.

Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе комплекса, в настоящий момент в "Лахта Центре" завершены основные строительно-монтажные работы, ведется подготовка по вводу комплекса в эксплуатацию, с ноября планируется начало работ по обустройству будущих пользователей.