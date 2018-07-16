Проект строительства автовокзала «Южный» стал стратегическим

Правительство Санкт-Петербурга одобрило проект постановления о присвоении инвестиционному проекту «Строительство автовокзала и гостиницы категории «три звезды» в Московском районе Санкт-Петербурга» статуса стратегического. Об этом «Фонтанке» 16 июля сообщили в комитете по инвестициям.

Соглашение о намерениях реализовать проект было подписано с ООО «Вернисаж» на Петербургском международном экономическом форуме 24 мая этого года.

«Функциональная связь между планируемыми к строительству автовокзалом и гостиницей, объединяющая объекты в один инвестиционный проект, заключается не только в единой отраслевой принадлежности объектов — в силу своего расположения эти два объекта смогут решать комплексные задачи по созданию комфортных условий для автобусного туризма», – заявила глава комитета Ирина Бабюк.

Согласно СПАРК, компания «Вернисаж» была зарегистрирована осенью 2017 года. Ее собственником является Шахмурад Джабраилов. Эльмир Эминов, выступавший в качестве представителя «Вернисажа» на ПМЭФ, значится среди совладельцев ООО «Эзэт», которое занимается оптовой торговлей продуктами и напитками.

Ранее «Фонтанка» писала о долгой истории автовокзала «Южный», который должен появиться во Фрунзенском районе, восточнее проспекта Гагарина. Автовокзал сможет обслуживать межрегиональные и международные маршруты (Псковское, Новгородское, Приволжское направления, страны Прибалтики, Восточной Европы), а также Ленобласть (Тосно, Гатчина, Поповка, Лодейное Поле, Тихвин и другие). На двух участках площадью почти в 4 с половиной гектара появятся застройка в 5,8 тысячи квадратных метров, 5 перронов прибытия и 12 перронов отправления. В сутки автовокзал сможет выпускать 326 автобусов и 12,4 тысячи пассажиров. Предполагается, что он разместится на нижних этажах торгово-развлекательного комплекса, либо коммерческие площади построят на смежном участке. Месячный доход инвестора будет составлять от 8,3 млн до 11,2 млн рублей.

Срок реализации проекта – 2019-2024 годы, планируемый объем инвестиций – 4,1 млрд рублей.

По закону стратегический инвестор имеет право на льготы: ему выделяют землю под строительство целевым назначением, без торгов. Арендную плату за землю он платит по льготной ставке — 1,5% от кадастра. После завершения строительства оформить собственность на землю компания может по сниженной цене, за четверть от ее кадастровой стоимости.