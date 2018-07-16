«Единая Россия» поддержит повышение пенсионного возраста единогласно

В 90-е года японская игрушка Тамагочи пленила чуть ли не каждого второго ребенка во всем мире. Если у вас не было тамагочи, то вы точно хотели его. В этой статье от КЕЙ вы узнаете историю знаменитой игрушки и то, что Тамагочи представляет из себя сегодня.