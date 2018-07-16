«Единая Россия» поддержит повышение пенсионного возраста единогласно
«Единая Россия» одобрит в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. Соответствующие рекомендации дал президиум фракции 16 июля.
«Есть решение о консолидированном голосовании фракции "за"», — рассказал лидер фракции партии власти в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов. Ранее, как сообщил Неверов, поддержать пенсионную реформу 19 июля в первом чтении решил президиум генерального совета «Единой России».
16 июля пенсионную реформу также поддержал профильный комитет Госдумы. На заседании вновь разобрали рост пенсий и выделение средств на переквалификацию людей предпенсионного возраста.
Справка:
Напомним, Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста 14 июля. По предложению правительства, повышать его начнут поэтапно с 2019 года — с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Законопроект вызвал волну негодования и протесты по всей стране. На фоне реформы рейтинг президента и правительства рухнул, для его повышения был создан неформальный PR-штаб.