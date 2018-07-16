В Петербурге похитителя бизнесмена Лифшица освободили в зале суда

Приморский районный суд Петербурга 16 июля рассмотрел в особом порядке дело Александра Еремина. Первоначально Еремину вменяли похищение бизнесмена Сергея Лифшица от здания бизнес-центра «Акватория» в декабре 2015 года. Однако впоследствии обвинение было изменено на самоуправство.

Дело рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств. Судья назначил Еремину наказание в виде одного года лишения свободы условно. И освободил подсудимого из-под стражи в зале суда.

Напомним, что, по версии следствия, вместе с Ереминым в похищении участвовал еще один мужчина, который пока находится в розыске.

В конце декабря 2015 года «Фонтанка» сообщала, как в Приморском районе был похищен бизнесмен Лифшиц. А на следующий день были новости о его счастливом освобождении. Также наше издание упоминало о бизнес-конфликте «Парнаса-М» с потерпевшим и о том, что Следственный комитет отчасти ставил под сомнение показания жертвы. Даже назначил тестирование на полиграфе.