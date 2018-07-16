Чиновник Росавиации арестован по делу о взятке в особо крупном размере

Заместитель начальника одного из управлений Росавиации Юрий Малышев решением суда изолирован на два месяца. Его обвиняют в получении взятки. По этому же делу арестован глава авиакомпании iFly Евгений Филатов.

Как сообщили 16 июля «Фонтанке» в Мещанском районном суде Москвы, под стражей Малышев останется до 8 сентября. Ему предъявлены обвинения по делу о взятке в особо крупном размере. В Росавиации он занимал должность замначальника управления регулирования перевозок, в настоящий момент информация о нем с сайта ведомства удалена. Согласно карточке дела на сайте суда, ходатайство Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ было удовлетворено еще 13 июля.

На три дня раньше, 10 июля, в камеру отправился глава чартерного авиаперевозчика iFly. Подробности дела пока не разглашаются. В парке компании, согласно данным из базы Росавиации, 9 самолетов, перевозчик базируется во Внуково, работает с 2009 года. iFly аффилирована с туроператором TezTour. В прошлом сезоне российские клиенты авиакомпании вынуждены были задержаться в Турции, деятельностью перевозчика заинтересовалась прокуратура.