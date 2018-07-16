Облитого пивом Жириновского суд оценил в 14 суток ареста

Административный арест на 14 суток назначил Тверской суд Москвы болельщику, облившему пивом лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает «Спорт-экспресс» 16 июля.

Накануне вечером Жириновский в сопровождении охраны появился на Никольской улице в столице, где устраивают гулянья фанаты. Один из болельщиков облил политика пивом. Задержание мужчины попало на видео. На ролике видно, как полицейские хватают фаната и прижимают к стене. В это время Жириновский два раза бьет обидчика по лицу и голове.

Задержанного Глеба Струнникова доставили в полицию. В отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве (ч. 2 статьи 20.1 КоАП РФ). Депутата Государственной думы Владимира Жириновского к ответственности за избиение Струнникова не привлекали.

Сегодня Тверской суд Москвы признал Струнникова виновным и назначил ему наказание в виде 14 суток ареста.