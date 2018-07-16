С 2025 года на строительство метро в Петербурге собираются тратить по 50 млрд рублей ежегодно

По проекту комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), к 2025 году на строительство метрополитена будут тратить более 50 млрд рублей в год. Об этом на совещании, прошедшем в Смольном 13 июля, заявил представитель КРТИ. Информацию «Фонтанке» официально подтвердили в ведомстве 16 июля.

В связи с увеличением объемов работ городские власти озадачены вопросом: «Кто будет строить метро?» Чиновники не уверены, что «Метрострой» справится с дополнительными нагрузками, и видят два решения: либо увеличить рабочий потенциал компании, либо привлечь подрядчиков из других регионов.

Кроме того, на совещании рассказали, что строительство новых станций будет вестись по схеме проектного управления, когда под каждый объект будет создаваться проектная группа, которая будет отвечать только за него. Эту инициативу предложил вице-губернатор Игорь Албин. Власти считают, что это позволит четко разграничить ответственность между участниками взаимодействия.