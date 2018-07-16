Компания Дерипаски «обует» автомобили проекта «Кортеж»

Красноярский металлургический завод, входящий в En+ Group Олега Дерипаски, заключил долгосрочный контракт с ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» и начинает производство деталей для автомобильного бренда Aurus, под которым будут продаваться лимузины и седаны проекта «Кортеж». Об этом 16 июля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС.

Выпускаться будут штамповки колёс и деталей подвески, общий объём поставок в 2018 году составит 840 единиц – 8,5 тонны.

Напомним, компании Дерипаски попали под санкции США. Российское правительство намерено поддержать "Русал", стимулируя внутренний спрос на алюминий, в том числе за счёт новых требований по локализации для машиностроителей, а это, скорее всего, сыграет на руку En+.

В начале июля меморандум с ФГУП «НАМИ» и ПАО «Соллерс» подписал Фонд обороны, безопасности и развития (DSDF), входящий в арабский холдинг Tawazun. Он планирует вложить в проект до 110 миллионов евро.

«Общероссийская премьера» лимузина Aurus (от лат. aurum — «золото» и Russia — «Россия») состоялась 7 мая на инаугурации президента Владимира Путина.