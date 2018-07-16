18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+30°C
/ Завтра: +29
$ 62.26р
72.80р
18:24 16.07.2018
Расширенный поиск

Авто
16.07.2018 15:59
Печать

Компания Дерипаски «обует» автомобили проекта «Кортеж»

Красноярский металлургический завод, входящий в En+ Group Олега Дерипаски, заключил долгосрочный контракт с ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» и начинает производство деталей для автомобильного бренда Aurus, под которым будут продаваться лимузины и седаны проекта «Кортеж». Об этом 16 июля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС.

Выпускаться будут штамповки колёс и деталей подвески, общий объём поставок в 2018 году составит 840 единиц – 8,5 тонны.

Напомним, компании Дерипаски попали под санкции США. Российское правительство намерено поддержать "Русал", стимулируя внутренний спрос на алюминий, в том числе за счёт новых требований по локализации для машиностроителей, а это, скорее всего, сыграет на руку En+.

В начале июля меморандум с ФГУП «НАМИ» и ПАО «Соллерс» подписал Фонд обороны, безопасности и развития (DSDF), входящий в арабский холдинг Tawazun. Он планирует вложить в проект до 110 миллионов евро.

«Общероссийская премьера» лимузина Aurus (от лат. aurum — «золото» и Russia — «Россия») состоялась 7 мая на инаугурации президента Владимира Путина.

Справка:

В рамках проекта «Кортеж» на основе ЕМП (единая модульная платформа) создается линейка отечественных автомобилей представительского класса, которые выйдут на рынок под брендом Aurus (от лат. aurum – «золото» и Russia – «Россия»). Модели Aurus будут носить имена кремлевских башен: Senat – для седана и лимузина, Arsenal – для минивэна, Commandant – для внедорожника.

Премьера всех машин семейства «Аурус» должна состояться на Московском автосалоне в августе 2018 года. Приём коммерческих заказов стартует к началу осени, серийное производство – к концу года. Автомобили будут стоить не менее 10 миллионов рублей. В 2019 году должен пойти в серию мотоцикл проекта «Кортеж».

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid News
СМИ2

Новости компаний
СК «Полис Групп»
16.07.2018 18:03

Губернатор Ленобласти отметил высокую социальную ответственность «Полис Групп»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с руководителями строительных компаний, работающих в 47-м регионе, отметил высокую социальную ответственность СК «Полис Групп».
Магазин КЕЙ
16.07.2018 15:22

Тамагочи – КЕЙ об истории игрушки, покорившей весь мир

В 90-е года японская игрушка Тамагочи пленила чуть ли не каждого второго ребенка во всем мире. Если у вас не было тамагочи, то вы точно хотели его. В этой статье от КЕЙ вы узнаете историю знаменитой игрушки и то, что Тамагочи представляет из себя сегодня.
ГК «Эталон»
16.07.2018 12:24

В ГК «Эталон» состоялась первая сделка с использованием «Конструктора отделки»

В Группе «Эталон» состоялась первая сделка по продаже квартиры с индивидуальной отделкой, созданной с помощью нового уникального сервиса «Конструктор отделки».
фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
16.07.2018 12:03

Продлите лето с «Уральскими авиалиниями» со скидкой до 30%

С 16 по 29 июля 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит ежегодную распродажу «Лето в разгаре».
Фото предоставлено компанией «Аэрофлот»
16.07.2018 10:34

Dream Aero запускает авиатренажер Airbus A320 в Санкт-Петербурге

12 июля 2018 года в торгово-развлекательном центре «Охта Молл» прошло открытие нового авиасимулятора Airbus A320 Full Flight Simulator компании Dream Aero.
pixabay.com
16.07.2018 10:00

Главные вопросы о 54-ФЗ и ОФД: как не ошибиться и получить бонусы

Бизнес продолжает переход на онлайн-кассы и пытается разобраться в вопросах, связанных со штрафами за нарушения в сфере касс и работы с ОФД. На популярные вопросы отвечает представитель компании ОФД
Setl City
13.07.2018 17:47

В ЖК «Солнечный город» открываются первые кафе и магазины

В сданном корпусе ЖК «Солнечный город», который компания Setl City построила на пр. Ветеранов, 171, к. 5, открылось кафе. На первом этаже этого же дома завершаются отделочные работы в продуктовом магазине.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.07.2018 17:26

За 1 полугодие 2018 года Банк «Санкт-Петербург» заработал 2.4 млрд рублей

Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за 1 полугодие 2018 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ)
ГК «КВС»
13.07.2018 15:36

Клиентам компании «КВС» скидка 20% на занятия верховой ездой

У компании «КВС» появился новый партнер – конно-спортивный клуб «Исток», который расположен в поселке Янино-1 Ленинградской области.
ПАО «Группа ЛСР»
13.07.2018 13:08

В «Трех ветрах» появилась своя прибрежная зона

В жилом комплексе бизнес-класса «Три ветра», построенном «Группой ЛСР» в Приморском районе Санкт-Петербурга, окончено благоустройство береговой линии Финского залива.
Фото предоставлено сетью АЗС «Газпромнефть».
13.07.2018 13:06

Петербуржец выиграл билеты на чемпионат мира по футболу

Петербургский болельщик «Зенита» Олег Измалков выиграл два билета на чемпионат, заправив машину по пути на дачу.
«Главстрой-СПб»
13.07.2018 11:41

«Главстрой-СПб» увеличил продажи на 38% в первом полугодии 2018 года

Компания «Главстрой-СПб» подвела итоги деятельности за первые 6 месяцев текущего года и провела комплексный анализ рынка строящегося жилья Санкт-Петербурга