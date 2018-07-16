Компания Дерипаски «обует» автомобили проекта «Кортеж»
Красноярский металлургический завод, входящий в En+ Group Олега Дерипаски, заключил долгосрочный контракт с ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» и начинает производство деталей для автомобильного бренда Aurus, под которым будут продаваться лимузины и седаны проекта «Кортеж». Об этом 16 июля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС.
Выпускаться будут штамповки колёс и деталей подвески, общий объём поставок в 2018 году составит 840 единиц – 8,5 тонны.
Напомним, компании Дерипаски попали под санкции США. Российское правительство намерено поддержать "Русал", стимулируя внутренний спрос на алюминий, в том числе за счёт новых требований по локализации для машиностроителей, а это, скорее всего, сыграет на руку En+.
В начале июля меморандум с ФГУП «НАМИ» и ПАО «Соллерс» подписал Фонд обороны, безопасности и развития (DSDF), входящий в арабский холдинг Tawazun. Он планирует вложить в проект до 110 миллионов евро.
«Общероссийская премьера» лимузина Aurus (от лат. aurum — «золото» и Russia — «Россия») состоялась 7 мая на инаугурации президента Владимира Путина.
Справка:
В рамках проекта «Кортеж» на основе ЕМП (единая модульная платформа) создается линейка отечественных автомобилей представительского класса, которые выйдут на рынок под брендом Aurus (от лат. aurum – «золото» и Russia – «Россия»). Модели Aurus будут носить имена кремлевских башен: Senat – для седана и лимузина, Arsenal – для минивэна, Commandant – для внедорожника.
Премьера всех машин семейства «Аурус» должна состояться на Московском автосалоне в августе 2018 года. Приём коммерческих заказов стартует к началу осени, серийное производство – к концу года. Автомобили будут стоить не менее 10 миллионов рублей. В 2019 году должен пойти в серию мотоцикл проекта «Кортеж».