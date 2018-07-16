Качественно – значит, быстро

Качество начинается с мелочей, а репутация застройщика – с умения строить не только качественно, но и в срок. И в Северной столице есть застройщики, которые вводят объекты в эксплуатацию досрочно, не теряя при этом в качестве. Пример такой организации работ демонстрирует ООО «Терминал-Ресурс»

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Сегодня компания возводит уже четвертый «Образцовый квартал». Досрочно получили ключи дольщики первого «Образцового квартала». Столь же оперативным было строительство «Образцового квартала 2»: вместо третьего квартала нынешнего года заключение Госстройнадзора о соответствии объекта требованиям «технических регламентов (норм и правил), иных нормативных актов и проектной документации» было получено еще в декабре 2017 года. Такое заключение является необходимым документом для последующего получения акта о вводе объекта в эксплуатацию и передачи ключей дольщикам.

«Образцовый квартал 3», судя по объемам уже реализованных работ и сегодняшним темпам строительства, также будет сдан ранее планового срока. Со старта строительства «Образцового квартала 4» прошло три месяца, и на сегодня уже выведено 4 этажа из 5. За лето строительно-монтажные работы будут завершены. До наступления зимы планируется закрыть тепловой контур здания, обеспечив тем самым возможность выполнения в холодное время года внутренних работ, а также прокладки внутренних и внешних инженерных сетей.

Такие темпы строительства с сохранением параметров качества – следствие применения комплексного подхода, утвержденного в компании ООО «Терминал-Ресурс».

Когда консерватизм – благо

Каждый «Образцовый квартал» наделяется уникальными чертами при сохранении стилистического, проектного единства, а также единого подхода к производству работ. Так, стартует строительство весной, а тепловой контур здания закрывается до наступления холодов. Далее, еще на этапе нулевого цикла начинается озеленение территории будущего жилого комплекса. Важная деталь: в «Образцовых кварталах» высаживаются деревья и кустарники не только покупные, но и из собственного питомника, расположенного по соседству.

Позже – дороже

«Образцовый квартал 4» возводится с сохранением всех уже зарекомендовавших себя инженерных и архитектурных решений, обеспечивающих качество и уют загородного образа жизни в городской черте. А это автономные газовые котельные Viessmann на крыше каждого дома, обеспечивающая более рациональное использование тепловых ресурсов, система обогрева помещений с помощью теплого водяного пола по системе Uponor, максимум остекления для использования естественного солнечного света, небольшое количество квартир как в секции, так и в доме в целом, достаточное число парковочных мест, разнообразные игровые и спортивные площадки и т. д.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

«Образцовый квартал 4» строится в локации, которая становится все более привлекательной благодаря уже существующим и запланированным центрам общественного интереса. Современный конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» и популярные гипермаркеты, исторические парки и дворцовые ансамбли Пушкина и Павловска, действующий конноспортивный клуб – все это располагается в непосредственной близости от локации ЖК «Образцовый квартал 4». Причем оперативное решение о покупке позволит получить это качество с бонусом. На этапе строительства квартиры в «Образцовом квартале 4» предлагаются по минимальным ценам. И с каждым возведенным этажом стоимость будет увеличиваться.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

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