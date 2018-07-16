Глава МИД Германии: Европа больше не может полагаться на США

Европа не может рассчитывать на помощь США после того, как Дональд Трамп назвал ЕС «врагом» в вопросах торговли. Как передает Reuters, об этом 16 июля заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Мы больше не можем полностью полагаться на Белый дом. Чтобы сохранить наше партнерство с США, мы должны скорректировать его. Первым очевидным последствием может быть только то, что мы должны еще больше сплотиться в Европе. Европа не может себе позволить быть разделенной, какими бы резкими ни были словесные нападки и абсурдными — твиты», – сказал Маас.

Напомним, 15 июля Трамп в интервью CBS News заявил, что Евросоюз, Россия и Китай – «враги» США в том, что касается торговли.