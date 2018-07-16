Помогите людям с аутизмом самим заработать на летний отдых

Центр «Антон тут рядом» планирует в августе организовать для своих студентов – взрослых людей с аутизмом – летний лагерь на берегу Ладожского озера, в этом году палаточный. Это, как говорят в Центре, позволит не только сэкономить на аренде базы, но и даст ребятам уникальную возможность развития навыков самостоятельной жизни.

Для организации лагеря необходимо собрать 137 004 рубля. На данный момент собрано лишь около 13 тысяч. Поэтому «Антон тут рядом» обращается ко всем, кто может помочь. Но это не банальное перечисление денег. Центр предлагает приобрести сувениры, изготовленные самими студентами. Таким образом, получится, что ребята сами заработали на летний отдых.

«Весь год подопечные Центра «Антон тут рядом» трудились в его творческих мастерских. Например, в графической мастерской они разрабатывали изображения для текстильных принтов, открыток и значков. В швейной – изготавливали подушки, сумки, фартуки. В переплетной – крафтовые блокноты. У каждого есть свое любимое занятие», – рассказывают в Центре.

Несмотря на то, что предстоящий лагерь не предполагает аренду базы, деньги необходимы на питание, проезд, спортинвентарь и на материалы для творчества, ведь ребята будут продолжать учиться, участвуя в творческих мастер-классах.

Присоединиться к сбору и выбрать для себя подарок можно ЗДЕСЬ.