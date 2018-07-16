Тамагочи – КЕЙ об истории игрушки, покорившей весь мир

Магазин КЕЙ

В 90-е года японская игрушка Тамагочи пленила чуть ли не каждого второго ребенка во всем мире. Если у вас не было тамагочи, то вы точно хотели его. В этой статье от КЕЙ вы узнаете историю знаменитой игрушки и то, что Тамагочи представляет из себя сегодня.

Тамагочи: начало

Изобретательницей тамагочи считается Аки Маита, маркетолог японской игрушечной компании Bandai. Как гласит история, Маита очень сильно любила домашних животных и хотела придумать способ, как везде брать любимого зверька с собой. После серии тестирования в японский школах компанией Bandai была выпущена первая партия оригинальных Tamagotchi. Они имели форму яйца и оборудовались всего тремя кнопочками, которые позволяли управлять цифровым питомцем.



Тамагочи: механика игры

Тамагочи – это не просто игрушка, а полноценный симулятор домашнего питомца. По легенде, тамагочи прилетели изучать Землю, однако из-за непривычной атмосферы и климата им приходиться это делать из яйцеобразной оболочки. Пользователям нужно обеспечивать полноценный уход своему питомцу, который постоянно растёт и меняется. Важно вовремя его кормить, заботиться о его здоровье и развлечениях.

Тамагочи-БУМ

Первая партия игровых устройств, выпущенная в 1996 году, буквально взорвала рынок детских товаров. Всего за 3 года в мире было продано свыше 40 миллионов «виртуальных зверьков». На первых порах, когда производство не было способно покрыть уровни продаж, очень сильно развился черный рынок Tamagotchi. Там одно устройство можно было купить по цене 300-1000 долларов, хотя в магазине такая же игрушка стоила до 20 долларов. Поговаривают, что сама Аки Маита за разработку тамагочи не получила никаких бонусов со стороны компании.

Перерождения тамагочи

Компания Bandai неоднократно обновляла тамагочи и выпускала целую серию аксессуаров к игре. Постепенно тамагочи научились дружить друг с другом, дарить подарки, обмениваться игрушками. Функционал даже позволял скрещивать двух персонажей, получая новую зверушку. С обновлением 4.5 игроки смогли продолжить заботиться о питомце и на компьютере.

Тамагочи сегодня

Несмотря на стремительное развитие цифровых технологий, классические тамагочи сохраняют свою популярность не только среди детей, но и представителей более старшего поколения. Приходите в КЕЙ за своим маленькими Tamagotchi!