В компании CryptoUniverse появилась новая услуга – покупка ASIC-майнера в кредит

Автор фото: Максим Гендлер/ Алексей Королев

Лидер по оптовым поставкам ASIC-майнеров в России, компания CryptoUniverse, представила новую услугу – покупка майнинг-оборудования и комплектующих в кредит. Каждый желающий может приобрести оборудование и добывать цифровые валюты, даже не имея необходимой суммы для старта.

Алексей Королёв, совладелец компании CryptoUniverse, отметил: «Проблема «легкого входа» в мир криптовалют и блокчейна чрезвычайно актуальна. В наш отдел продаж поступают десятки однообразных обращений: клиенты хотят заняться майнингом, но у них не хватает на это денег. В CryptoUniverse мы прилагаем максимум усилий, чтобы ваш старт в майнинге был доступным и простым. Именно поэтому у нас появилась новая услуга – покупка майнеров и комплектующих в кредит. CryptoUniverse заключила договор с Альфа-банком, чтобы дать возможность любому желающему покупать борудование в кредит».

Как это работает?

Оформление кредита возможно в криптобутике «КриптоЮниверс». Процедура включает в себя несколько этапов и занимает не более 1 часа. Покупателю достаточно сообщить сотруднику CryptoUniverse о своем намерении купить майнер в кредит. По запросу клиента специалист компании формирует заявку и направляет ее в банк. После одобрения заявки менеджер банка предоставляет договор. Клиент подписывает его и получает свою покупку вместе с исчерпывающей консультацией по подключению, настройке и обслуживанию ASIC-ов. Заемщик может приобрести в кредит майнеры, а также оригинальные блоки питания к ним. У CryptoUniverse есть горячая линия, позвонив на которую можно узнать, какие документы нужны для оформления кредита.

CryptoUniverse – крупнейший поставщик оборудования для майнинга в России с офисами и фирменными магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске. Компания предлагает современные модели ASIC-майнеров, а также предоставляет услуги майнинг-отеля (размещение и обслуживание вашего оборудования в современном дата-центре). CryptoUniverse работает в правовом поле – является членом Российской Ассоциации Криптовалют И Блокчейна(РАКИБ), имеет официальную регистрацию и уставный капитал в размере 10 000 000 рублей. Официальный ввоз майнинг-оборудования в РФ подтвержден грузовыми таможенными декларациями.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к менеджерам компании:

https://cu.market или по тел. 8 800 200 11 24

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