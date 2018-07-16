Aston Martin показал концепт летающего автомобиля с мотором Rolls-Royce

Aston Martin ищет пути включиться в гонку по созданию частных летательных аппаратов, пишет 16 июля британское издание Autocar. «Летающий Aston Martin» может появиться уже в 2020 году, а сейчас компания представила свое видение такого транспортного средства — в виде Volante Vision Concept.

Пока этот концепт существует на бумаге, в виде красивых картинок, но, по мнению Autocar, уже по ним можно судить о некоторых особенностях конструкции будущей машины. Это будет трехместный летательный аппарат с тремя роторами, причем два небольших пропеллера спереди могут поворачиваться, чтобы обеспечивать поступательный полет, в то время как большой ротор сзади будет вращаться только в горизонтальной плоскости. Подробностей о силовой установке Aston Martin не сообщает, ограничиваясь лишь замечанием, что это будет «гибридно-электрическое транспортное средство для городского и междугородного сообщения».

Несмотря на то, что подробности держатся, по утверждению Autocar, в секрете, исходя из того, что просачивалось в прессу, издание предположило, что речь может идти о сочетании электромоторов и реактивных авиационных двигателей — по аналогии с подобными проектами, представленными Rolls-Royce, Airbus и Siemens. Кстати, силовую установку для концепта Aston Martin разрабатывает как раз Rolls-Royce.

Напомним, что проекты «летающих автомобилей» разрабатывает целый ряд компаний, среди которых не только авиастроители, вроде Airbus, но и известные автомобильные бренды, такие как Porsche.

Видео: YouTube/Car News