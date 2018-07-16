Ущерб от паводка в Забайкалье оценили в миллиард рублей

Из-за проливных дождей и таяния снега в горах в Забайкальском крае подтопило 29 населённых пунктов. Нанесённый стихией ущерб предварительно оценили в миллиард рублей. Об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами 16 июля, пишет «Росбалт» со ссылкой на «Интерфакс».

По словам Медведева, в зоне паводка оказались более пяти тысяч человек, в том числе 1100 детей. Вода разрушила порядка 20 мостов. На сегодняшний день остаются подтопленными 173 частных дома и около 2500 дачных участков на территории семи муниципальных образований.

Паводок в Забайкалье начался 8 июля, на следующий день в крае ввели режим чрезвычайной ситуации. В борьбе со стихией отличился глава Читы. Вместо спасения города от воды Анатолий Михалев пытался уберечь свою дачу. Но местные жители, увидев приближающиеся к участку Михалева грузовики с грунтом, перегородили им дорогу.