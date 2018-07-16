Профильный комитет Госдумы поддержал пенсионную реформу
Комитет по бюджету и налогам Государственной думы РФ поддержал пенсионную реформу. Заседание состоялось 16 июля, ровно через месяц после внесения законопроекта в Госдуму.
В ходе обсуждения еще раз было отмечено, что благодаря повышению пенсионного возраста пенсии будут расти в два раза быстрее инфляции. Впрочем, это означает, что выплаты увеличатся всего примерно на 1000 рублей. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин также сообщил в рамках заседания о планах правительства выделять на программу повышения квалификации граждан предпенсионного возраста 5 млрд рублей в год.
Тем временем в Кремле запретили произносить слово «реформа», говоря о пенсиях, потому что оно якобы ассоциируется с «проклятыми девяностыми».
Справка:
Напомним, Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста 14 июля. По предложению правительства, повышать его начнут поэтапно с 2019 года — с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Законопроект вызвал общественный резонанс и собрал протестные митинги по всей стране. На фоне реформы рейтинг президента и правительства резко упал, для его повышения был создан неформальный PR-штаб.