Профильный комитет Госдумы поддержал пенсионную реформу

Комитет по бюджету и налогам Государственной думы РФ поддержал пенсионную реформу. Заседание состоялось 16 июля, ровно через месяц после внесения законопроекта в Госдуму.

В ходе обсуждения еще раз было отмечено, что благодаря повышению пенсионного возраста пенсии будут расти в два раза быстрее инфляции. Впрочем, это означает, что выплаты увеличатся всего примерно на 1000 рублей. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин также сообщил в рамках заседания о планах правительства выделять на программу повышения квалификации граждан предпенсионного возраста 5 млрд рублей в год.

Тем временем в Кремле запретили произносить слово «реформа», говоря о пенсиях, потому что оно якобы ассоциируется с «проклятыми девяностыми».