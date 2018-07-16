Почетный удмурт Депардье задолжал мордовской налоговой

Россиянин Жерар Депардье не выплатил мордовской казне налоговые сборы. Делом занялись судебные приставы Саранска, но взыскивать с актера оказалось нечего.

Согласно базе судебных приставов Мордовии, должником в глазах ФССП Депардье Жерар Ксавье стал 13 июня 2018 года, когда было возбуждено исполнительное производство. Уже 28 июня оно было прекращено — у Депардье в России не нашлось имущества или банковского счета, с которого можно было бы списать долг. Сумма задолженности не уточняется.

Напомним, увлечение французского актера получением гражданства других стран возникло после введения Парижем налога на роскошь — 75% с доходов. Сперва он уехал жить в Бельгию, а в 2013 году получил российское гражданство. В Саранске на Демократической улице его прописал друг, однако жить там актер не стал. Последнее время он обитает в Бельгии, но уже заявил о намерении перебраться в Алжир. На такое решение саранская администрация не обиделась.