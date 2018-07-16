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Авто
16.07.2018 14:47
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В Петербурге начался приём заказов на Volvo XC90 Excellence с хрусталём

Пять дилеров Volvo Cars в Санкт-Петербурге, Москве, Московской области и Челябинске начали приём заказов на четырёхместный внедорожник Volvo XC90 в люксовой версии Excellence. Поставки ожидаются в декабре 2018 года. Рекомендованные розничные цены – минимум 8,51 миллиона рублей. Об этом 16 июля сообщает Volvo Car Russia.

Это самый роскошный автомобиль за всю историю шведской марки. Он оснащается гибридной силовой установкой T8 Twin Engine. Салон отделан деревом и натуральной кожей Nappa, в отделке рукоятки рычага переключения передач используется хрусталь.

В Петербурге начался приём заказов на Volvo XC90 Excellence с хрусталём

Вместо заднего дивана установлены два индивидуальных кресла со множеством функций, например массаж и вентиляция, то есть второй ряд сидений полностью повторяет кресла водителя и переднего пассажира. Задние пассажиры получили огромное пространство для ног – 989 мм. Есть выдвигаемый сенсорный экран, складные столики, холодильник, отделение для бутылки и бокалов, подстаканник с функцией подогрева и охлаждения и хрустальные бокалы ручной работы.

«Никогда прежде мы не предлагали в России ничего подобного. Это новый флагман Volvo, в котором реализовано видение скандинавской роскоши и дизайна», – отмечает Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia.

Особую тишину обеспечивает специальная перегородка между салоном и багажным отделением. Заполнить её может объёмный звук премиальной аудиосистемы Bowers&Wilkins, 20 динамиков которой расположены по периметру салона.

Справка:

Volvo XC90 Excellence – «подключаемый» (plug-in) гибрид, оснащённый двигателем T8 Twin Engine и литий-ионным аккумулятором с возможностью подзарядки от обычной электросети. Двухлитровый турбированный бензиновый двигатель вкупе с электромотором достигают суммарной мощности в 407 л.с. и позволяют XC90 Excellence разгоняться до 100 км/ч за 5,8 секунды. Средний расход топлива не превышает 2,5 л на 100 км.

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