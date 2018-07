Путина снова укрыли зонтом. На этот раз от шампанского

Бурное празднование победы сборной Франции на чемпионате мира по футболу перетекло в раздевалку. Брызги шампанского окатили высоких гостей — президента России Владимира Путина, а также лидеров Франции Эмманюэля Макрона и Хорватии Колинду Грабар-Китарович.

На видео чемпионы в знак благодарности скандируют «Путин, эй-эй». А когда брызги шампанского летят в сторону президентов, охранник Владимира Путина открывает зонт и прикрывает главу государства. Под «удар» попадают также и Макрон с Грабар-Китарович.

Putin. Macron. Infantino. Grabar-Kitarovic.



There were some big-name visitors in France and Croatia's locker rooms after the #WorldCup final



Credit: @Ruptly pic.twitter.com/EBMkL7011B