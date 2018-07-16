В небе над Петербургом репетируют пролет авиации на День ВМФ

В Петербурге стартовали репетиции пролета авиации в рамках Главного военно-морского парада, приуроченного к Дню ВМФ. 16 июля петербуржцы могли наблюдать в небе над городом самолеты и вертолеты.

Авиация Военно-морского флота России в составе нескольких звеньев боевых самолетов и вертолетов выполнила пролет над городом. Подобные репетиции отдельных групп авиатехники продолжатся в предстоящие дни, – рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

В ЗВО уточнили, что первая репетиция всего строя самолетов и вертолетов из 40 единиц пройдет 22 июля (резервный день – 23 июля). Затем последуют еще две: 24 июля (резервный день – 25 июля) и 26 июля. В 13:15 авиация начнет проходить над Кронштадтом, а в 13:26 должна оказаться над Дворцовым мостом. В случае ухудшения погодных условий тренировки могут сдвинуться по времени или перенестись на резервные дни.