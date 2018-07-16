«Иметь хорошие отношения с Россией — совсем неплохо»: в Хельсинки стартовали переговоры Трампа и Путина

В Хельсинки днем 16 июля началась встреча президентов России и США. Они выступили с короткими заявлениями перед прессой.

Владимир Путин сказал, что главная задача — обсудить как двусторонние отношения, так и международные проблемы — в частности, борьбу с терроризмом. Дональд Трамп говорил чуть дольше. Он упомянул, что обсуждать президентам придется и военные вопросы, и экономику, и отношения с Китаем и его лидером Си Цзиньпином, которого Трамп назвал «нашим общим другом». Отдельно американский президент сказал о ядерной политике — по его мнению, Россия и США должны сокращать свой арсенал ядерного оружия. Завершил свое выступление Трамп словами о том, что «иметь хорошие отношения с Россией — совсем неплохо».

Напомним, саммит Трампа и Путина начался с небольшим опозданием — в аэропорт с задержкой прибыл российский президент, а на само место встречи опоздал уже американский лидер. Общаться с глазу на глаз Трамп и Путин собираются около полутора часов, затем еще полтора часа отведено на встречу с участием членов делегаций.