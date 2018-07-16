В Петербурге полиция проиграла суд за свою репутацию

Приморский суд Петербурга отказал полиции в иске к изданию «Мой район» и члену общественной наблюдательной комиссии Яне Теплицкой. Девять тысяч рублей на поиски порочащей отдел новости ведомство потратило зря.

Как сообщила «Фонтанке» юрист «Команды 29» Дарьяна Грязнова, которая представляет интересы «Моего района», 16 июля судья Писарева отказала в удовлетворении гражданского иска УМВД России по Центральному району о защите деловой репутации. По мнению полиции, по репутации ударила публикация на сайте MR7.ru о возможных пытках беременной женщины в 78-м отделе. Новость была написана со ссылкой на Facebook Теплицкой, к которой обратилась женщина.

Полиция потребовала признать информацию несоответствующей действительности и удалить публикацию, требование подкрепила результатами служебной проверки и проверки Следственного комитета. Подпорченную репутацию 78-го отдела и УМВД в целом оценили в 50 тысяч рублей, которые собирались получить с Теплицкой. Кроме того, с неё и с издания хотели взыскать 8 тысяч 890 рублей, чтобы покрыть расходы на поиск новости на сайте.

По словам Грязновой, судья огласила только резолютивную часть решения – без подробностей. Не исключено, что УМВД подвело настойчивое желание доказать, что не было ничего.

«Истец хотел признать не соответствующей всю публикацию. А в ней, кроме слов женщины, было написано, к примеру, что Яна Теплицкая – член ОНК, а сама женщина была в 78-м отделе, а это уже факты», – объяснила адвокат. На заседании судья делала на этом акцент и переспрашивала у представителя истца, но тот был непреклонен.

Компенсацию в УМВД Центрального района предполагали потратить на восстановление доверия граждан, подорванное «Моим районом» и Теплицкой. Впрочем, возможность получить финансирование на социальную рекламу ещё есть. Ведомство может подать апелляцию на решение Приморского суда, также ещё не вынесено решение по аналогичному иску к Теплицкой и «Медиазоне».