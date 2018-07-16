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Общество
16.07.2018 18:11
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Почему для РПЦ дело об убийстве Романовых — это дело о чести мундира

Выводы молекулярно-генетической экспертизы по делу царской семьи ставят в патовое положение Русскую православную церковь - все идет к тому, что придется признать ошибку патриарха.

Почему для РПЦ дело об убийстве Романовых — это дело о чести мундира

Андрей Кураев//Илона Грибовская/Коммерсантъ

О результатах молекулярно-генетической экспертизы Следственный комитет сообщил 16 июля. Специалисты снова подтвердили, что обнаруженные под Екатеринбурге останки принадлежат последнему российскому императору Николаю II и членам его семьи. Следствие, возобновленное в сентябре 2015 года, продолжается. Итоговое решение будет принято после того, как станут известны итоги «двух повторных комиссионных медицинских (антропологических), автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз».

Секретарь церковной комиссии по изучению результатов исследования останков митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов заявил, что «Русская православная церковь учтет результаты исследований экспертов», но «будет выносить свое решение по этому вопросу соборно», так как «это наша древняя и важнейшая традиция». Дата не назначена. Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков заявил, что Архиерейский собор будет созван не ранее, чем через два года. Клирик храма Архангела Михаила в Тропарёве, оппозиционный к руководству московского патриархата протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев объяснил «Фонтанке», почему РПЦ тянет время.

- Вопрос, которым обыватель задается последние три года: к чему такое огромное количество экспертиз? Исторических, геологических, антропологических, стоматологических. Кажется очевидным, что достаточно одной генетики. С какой целью РПЦ затеяла столь длительное, повторное расследование?

– Речь идет о самой важной для патриархии проблеме. Чести их мундира. Дело в том, что одна из, можно сказать, главных задач нынешнего понтификата патриарха Кирилла – это имплантировать в православие догму о патриаршей непогрешимости. Но этому мешает то, что у всех еще на памяти активное противостояние патриарха Алексея и Синода, членом которого был нынешний патриарх, выводам Немцовской комиссии по екатеринбургским останкам. Останки те же самые, выводы у новой комиссии те же, что и у Немцова, а мнение патриарха теперь изменится? Соответственно сегодняшнее признание этих останков подлинными ставит вопрос, а почему же патриарх ошибся 20 лет назад. Вопрос только в этих претензиях на непогрешимость. Поскольку этого очень не хочется делать, то извиваются как известные пресмыкающиеся.

- Если все дело в патриаршей непогрешимости, значит, у нового расследования нет шансов быть признанным Церковью?

– Шансы есть. Потому что это во времена Ельцина по поводу расследования Немцова можно было капризничать и играть против интересов правительства, так скажем. При Путине такие фокусы уже не проходят. Весь вопрос в том, насколько настойчив будет Кремль. Насколько для него эта тематика будет важна и интересна.

- Есть еще и такой нюанс – получается, что долгие годы верующие напрасно испытывали «неизреченную радость» в Ганиной Яме, они должны были ее испытывать в Поросенковом логе.

– Этот вопрос тоже есть, конечно. И тоже для патриархии неприятно. Но все равно говорю, что патриарх Кирилл до истории с Pussy Riot мог бы здесь принять волевое решение и поддержать научные данные. Но дело в том, что своим поведением в конфликте Pussy Riot он интеллигенцию церковную отшатнул от себя и остался только с теми, кто испытывает вот эти чувства именно на Ганиной Яме. Поэтому теперь он их заложник.

- А какие могут быть пути решения? Давайте поможем патриарху Кириллу.

– Безнадежно. Как ему помогать? Он сам себе режиссер. Это не тот человек, мысли которого можно предугадать и, соответственно, как-то помочь. Помните фильм «Обыкновенное чудо»? Там король говорит то: «Во мне проснулся дед с материнской стороны. Он был неженка», то «Потому что сейчас во мне проснулась тетя родная. Дура неисправимая». Король всегда так оправдывал перепады своего настроения. Поэтому непредсказуемо: голос кого из его учителей, какая грань характера патриарха Кирилла, его биографии проснется в ту или иную минуту. Поэтому иногда он особенно хорош и ярок, а иногда столь же ярок, но не столь хорош.

- А что теперь дальше должно происходить по процедуре?

– Нет никакой процедуры. Пресс-секретарь патриарха опять нам соврал. Никогда никакие Соборы не рассматривали вопрос о подлинности тех или иных костей.

- Будет новая процедура. Ее придется создать.

– Эти епископы они что – магистры по археологии, бакалавры по генетике, специалисты по архивному делу? Или, может быть, они всем собором соберутся и будут неделю молчать и молиться, и поститься, а потом скажут, кому что во сне приснилось. Есть и третий путь — выбрать десяток самых престарелых и больных епископов и потом прикладывать к ним по очереди те или косточки и протоколировать, от какой из них произойдет исцеление.

- Может быть, это будет как в ноябре прошлого года. Большая конференция, где все специалисты по очереди отчитываются перед комиссией о проделанной работе.

– Формат научной конференции это нормально, а формат архиерейского собора, изображающего научную конференцию, это уже что-то фейковое. Это некомпетентные слушатели и некомпетентные докладчики. Поэтому довольно иронично звучит ответ (пресс-секретаря патриарха Кирилла. — Прим. ред.), что мы ждем рассмотрения собором данных экспертиз и до той поры не можем ответить на вопрос, те это кости или не те. А вот архиерейский собор якобы сможет. На каком основании он сможет? Что там — собор специалистов по генетике что ли? Нет, конечно. Поэтому это просто попытка отложить и снять себя ответственность. Все должны быть замазаны.

- Похоже на суд присяжных. В роли присяжных церковная комиссия, которая выслушает экспертов и скажет верю или не верю.

– В сотне других случаев они этого не делали. Поэтому такой процедуры соответствующей не существует. Потому что мы говорим не о канонизации, а о признании подлинности останков, поэтому тут напрасно пресс-секретарь патриарха Волков заявляет, что Синод проявляет смирение, что это не в его компетенции.

- Резюмируя. Главная проблема в том, что нельзя чтобы патриарх Алексий ошибся и нельзя, чтобы ошиблись верующие, которые испытывали радость не в том месте?

– Да.

Беседовала Юлия Никитина,
специально для «Фонтанки.ру»

Справка:

Уголовное дело об убийстве императорской семьи было возбуждено в 1993 году, после того как под Екатеринбургом были найдены человеческие останки.

Следствие вел Владимир Соловьев, который на основе комплекса экспертиз пришел к выводу, что в Поросенковом логе были захоронены расстрелянные в 1918 году Николай II, его супруга Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна и Анастасия.

Расследование было прекращено в 1998 году в связи со смертью подозреваемых. РПЦ выслушала выводы госкомиссии под руководством вице-премьера Бориса Немцова, но отказалась признавать екатеринбургские останки членами семьи Романовых, которые в 1981 году были канонизированы Русской православной церковью за рубежом. Московская патриархия причислила Романовых к лику святых в 2000 году.

В 2007 году на Коптяковской дороге были обнаружены останки царевича Алексея и княжны Марии, их подлинность также подтвердила генетическая экспертиза. Возобновленное уголовное дело было закрыто в 2008 году, а осенью 2015-го расследование началось заново. Помимо эксгумации захороненных в Петропавловской крепости останков Николая II и Александры Федоровны, следователи взяли образцы ДНК Александра III.

Летом 2018 года генетики подтвердили, что кости 7 из 11 найденных под Екатеринбургом человек — родственники не только между собой, но и императору Александру III. В рамках нового расследования предполагается проверить все возникшие за сто лет гипотезы, включая версию ритуального убийства, а также изучить материалы белогвардейского следователя Соколова, который пришел к выводу, что Романовы были сожжены близ деревни Коптяки и сброшены в шахту затопленного рудника Ганина Яма.

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