В Петербурге перекроют Садовую, Испытателей, Энгельса и Невский: стартует второй этап летнего ремонта

В Санкт-Петербурге с середины лета стартовал второй этап ремонта городских дорог. Менять асфальт уже начали на улице Глинки от набережной Мойки до проспекта Римского-Корсакова и на Среднем проспекте В.О. от Кадетской линии до 10-11-й линий. Вскоре придёт черёд Старо-Невского. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

На этой неделе фронт работ охватит сразу несколько районов. В центре города это:

Садовая улица от Гороховой улицы до Мало-Калинкина моста;

Сенная площадь,

улица Труда.

На Васильевском острове:

Малый проспект от набережной Макарова до 12-13 линий.

В Приморском районе:

Мебельная улица от Гаккелевской улицы до Туристской улицы;

Парашютная улица от КАД до 3-й линии 1-й половины;

проспект Испытателей от Богатырского проспекта до Коломяжского проспекта.

В Выборгском районе:

проспект Энгельса от Северного проспекта до проспекта Луначарского и от проспекта Просвещения до Суздальского проспекта;

Институтский переулок.

В Калининском районе:

Свердловская набережная от Арсенальной улицы до улицы Ватутина;

Арсенальная набережная.

30 июля начнётся ремонт второй части Невского проспекта – от площади Восстания до площади Александра Невского, он продлится до конца августа. С первой частью, напомним, дорожники управились к середине мая, подарив горожанам небольшой праздник – центр без машин.

В этом сезоне обновят Лермонтовский проспект от улицы Декабристов до набережной Фонтанки, включая перекрёсток с набережной Фонтанки (от улицы Союза Печатников до набережной Фонтанки), Владимирский проспект, Шпалерную улицу, Магнитогорскую улицу, Английскую и Арсенальную набережные, набережную Обводного канала, Старо-Петергофский проспект, Митрофаньевское шоссе, проспект Стачек, Благодатную и Бухарестскую улицы и многие другие. Их полный список можно посмотреть на сайте КРТИ.

Объём адресной программы по статье «ремонт дорог» в 2018 году составляет 5 миллиардов рублей. Программа включает 101 адрес. Заказчиком работ выступает СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», подведомственное КРТИ.

Напомним, в связи с реконструкцией теплосетей надолго ограничено движение транспорта на Вознесенском и Лермонтовском проспектах. Свежий список ограничений движения опубликован на сайте ГАТИ.