В Петербурге перекроют Садовую, Испытателей, Энгельса и Невский: стартует второй этап летнего ремонта
В Санкт-Петербурге с середины лета стартовал второй этап ремонта городских дорог. Менять асфальт уже начали на улице Глинки от набережной Мойки до проспекта Римского-Корсакова и на Среднем проспекте В.О. от Кадетской линии до 10-11-й линий. Вскоре придёт черёд Старо-Невского. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
На этой неделе фронт работ охватит сразу несколько районов. В центре города это:
- Садовая улица от Гороховой улицы до Мало-Калинкина моста;
- Сенная площадь,
- улица Труда.
На Васильевском острове:
- Малый проспект от набережной Макарова до 12-13 линий.
В Приморском районе:
- Мебельная улица от Гаккелевской улицы до Туристской улицы;
- Парашютная улица от КАД до 3-й линии 1-й половины;
- проспект Испытателей от Богатырского проспекта до Коломяжского проспекта.
В Выборгском районе:
- проспект Энгельса от Северного проспекта до проспекта Луначарского и от проспекта Просвещения до Суздальского проспекта;
- Институтский переулок.
В Калининском районе:
- Свердловская набережная от Арсенальной улицы до улицы Ватутина;
- Арсенальная набережная.
30 июля начнётся ремонт второй части Невского проспекта – от площади Восстания до площади Александра Невского, он продлится до конца августа. С первой частью, напомним, дорожники управились к середине мая, подарив горожанам небольшой праздник – центр без машин.
В этом сезоне обновят Лермонтовский проспект от улицы Декабристов до набережной Фонтанки, включая перекрёсток с набережной Фонтанки (от улицы Союза Печатников до набережной Фонтанки), Владимирский проспект, Шпалерную улицу, Магнитогорскую улицу, Английскую и Арсенальную набережные, набережную Обводного канала, Старо-Петергофский проспект, Митрофаньевское шоссе, проспект Стачек, Благодатную и Бухарестскую улицы и многие другие. Их полный список можно посмотреть на сайте КРТИ.
Объём адресной программы по статье «ремонт дорог» в 2018 году составляет 5 миллиардов рублей. Программа включает 101 адрес. Заказчиком работ выступает СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», подведомственное КРТИ.
Напомним, в связи с реконструкцией теплосетей надолго ограничено движение транспорта на Вознесенском и Лермонтовском проспектах. Свежий список ограничений движения опубликован на сайте ГАТИ.
Справка:
Ремонтные работы в городе стартовали в апреле. В графике заранее были учтены мероприятия, проводимые в рамках чемпионата мира по футболу - 2018. Во время мундиаля работы по ремонту выполнялись лишь на объектах, расположенных на окраинах Санкт-Петербурга. За первое полугодие 2018 года полностью завершены работы на половине адресов общей площадью 1,2 миллиона кв. м протяженностью 85 километров. Наиболее значимые: участки набережной реки Фонтанки, часть Невского проспекта, Зеленогорское шоссе, Левашовский проспект, проспект Космонавтов, Кубинская улица.